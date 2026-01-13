Robots putekļsūcējs ar mitro uzkopšanu RCV 5 Comfort
RCV 5 Comfort izmanto LiDAR navigāciju, mākslīgo intelektu un divu lāzeru sistēmu, lai pārvietotos ap šķēršļiem. Ar lietotnes starpniecību pārvaldīts, tas autonomi tīra paklājus un cietās grīdas un veic mitro uzkopšanu.
RCV 5 Comfort apvieno mākslīgo intelektu ar divu lāzeru sistēmu un kameru, lai noteiktu šķēršļus, piemēram, kabeļus vai apavus, un droši apbrauktu tos. Pēc palaišanas robots sāk autonomu sauso uzkopšanu: tas sausos netīrumus droši nogādā tiem paredzētā tvertnē, izmantojot rotējošo birsti, sānu birstes un jaudīgu vakuumu. Ultraskaņas paklāju sensors nosaka paklājus un ieslēdz Auto Boost funkciju. Pēc izvēles RCV 5 var aprīkot arī ar drāniņu mitrai uzkopšanai. Ja tas darbojas mitrās uzkopšanas režīmā, robots automātiski izvairās no paklāju tīrīšanas. Izmantojot LiDAR vides noteikšanas funkciju, RCV 5 izveido telpas karti, ko var pielāgot lietotnē. Tas ļauj noteikt zonas, kurās vienmēr var veikt vai nu tikai sauso, vai arī tikai mitro uzkopšanu. Robotu var palaist lietotnē, pēc iepriekš iestatīta grafika vai ar pogas pieskārienu. Tīrīšanas statusam var sekot līdzi lietotnē. Problēmas gadījumā RCV 5 sniedz paziņojumus, izmantojot balss izvadi. Kad uzdevums ir pabeigts vai, ja nepieciešams, kādā tīrīšanas starplaikā, tas automātiski atgriežas viedajā bāzes stacijā, kur automātiski iztukšo netīrumu tvertni un uzlādē bateriju.
Īpašības un ieguvumi
Mitrā slaucīšanaLai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus, RCV 5 var arī veikt mitro uzkopšanu. Uzstādiet tīrīšanas ierīci ar mikrošķiedras lupatiņu, piepildiet ūdens tvertni un ierīce gatava darbam. Tīrīšanas robotu RCV 5 var izmantot tikai sausajai uzkopšanai, tikai mitrai tīrīšanai vai ar abām opcijām kopā – kombinētajā tīrīšanas režīmā.
Precīza navigācija, izmantojot mākslīgo intelektuLiDAR navigācija gādā par to, lai robots precīzi skenētu un kartētu telpas, nodrošinot vislabāko orientāciju drošai tīrīšanai, pat tumsā. Robotā iebūvētais duālais lāzeru sensors un kamera ļauj tam atpazīt pat nelielus vai plakanus objektus, kas ir pārāk mazi LiDAR sistēmai (piemēram, apavus, zeķes vai kabeļus). Ja duālā lāzera un kameras sistēma konstatē šķēršļus, tā tos iekļauj kartē. Robots tos apbrauc ar navigācijas manevru, izvairoties no iestrēgšanas vai bojājumu nodarīšanas.
Automātiska netīrumu iztukšošanaRegulārā automātiskā putekļu tvertnes iztukšošana ievērojami pagarina RCV 5 autonomās tīrīšanas laiku. RCV 5 netīrumu tvertne nav jāiztukšo manuāli, tādēļ Jūs nesaskarsieties ar putekļiem un netīrumiem. Regulāra netīrumu tvertnes iztukšošana garantē to, ka RCV 5 sūkšanas jauda vienmēr ir augsta.
Paklāju noteikšana un Auto Boost
- RCV 5 automātiski nosaka virsmas ar paklāju, izmantojot ultraskaņas sensoru, un atzīmē tās lietotnes kartē.
- Ja ir aktivizēta mitrā tīrīšana, robots izvairās no paklāju virsmām un apbrauc tās.
- Funkcija Auto Boost palielina sūkšanas jaudu virsmām ar paklāju, lai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus.
Tīrīšanas parametru iestatīšana
- Dažādu tīrīšanas parametru noteikšana lietotnē atsevišķām telpu zonām (piemēram, sūkšanas jauda vai ūdens daudzums, tīrīšanas reižu skaits vienuviet).
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Izmantojot lietotni, jūs varat konfigurēt RCV 5 tīrīšanas robotu un vadīt to no jebkuras vietas. Pat ja jūs neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Precīza kartēšana ar vispusīgām pielāgošanas iespējām.
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piem., vairākiem stāviem.
- Ir iespējams definēt zonas, kur nevēlaties, lai robots iet un tīra (piemēram, kaķu nagu skrāpis, rotaļu laukumi bērnu istabās vai šķēršļi, kurus robots nevar apiet).
- Atlasīto zonu definīcija, kuras jātīra vairākas reizes, izmantojot intensīvās tīrīšanas režīmu, vai jātīra ar vairāk ūdens.
Balss paziņojumi
- Vienmēr labi informēts: RCV 5 izmanto balss paziņojumus, lai sniegtu svarīgu informāciju un informētu par pašreizējo statusu.
- Ja robotizētajam putekļsūcējam RCV 5 nepieciešama palīdzība vai serviss, daudzās situācijās tas jums pateiks, izmantojot balss paziņojumus.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide starp Home Robots lietotni Jūsu viedtālrunī un Jūsu robotizēto putekļsūcēju notiek caur mākoni un serveriem, kas atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robotizētā putekļsūcēja un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu pašreizējām specifikācijām.
Flīsa filtra maiss
- Flīsa filtra maiss droši aiztur putekļus un netīrumus.
- No savāktajiem, maisā noslēgtajiem netīrumiem iespējams atbrīvoties viegli un higiēniski.
- Kad flīsa filtra maiss tiek izņemts no stacijas, tas uzreiz automātiski aizveras. Tādējādi netīrumi droši paliek maisiņā, un, to mainot, tiek droši novērsta putekļu izkļūšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|120
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²/h)
|85
|Netīrumu tvertne (ml)
|330
|Tīrā ūdens tvertne (ml)
|240
|Sūkšanas jauda (Pa)
|5000
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|66
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Robota putekļsūcēja svars (ieskaitot mitrās kopšanas ierīci un lupatu) (kg)
|3.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.5
|Robota augstums (mm)
|97
|Robota diametrs (mm)
|350
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Sānu birste: 2 x
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas lupatiņa: 2 x
- Netīrumu tvertne
- Tīrā ūdens tvertne
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- Paklāja sensors
- Uzlādes un nosūkšanas stacija
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Lāzeru sensors un kamera
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Sausā uzkopšana/ Mitrā uzkopšana/ Kombinētā uzkopšana (mitrā un sausā)/ Automātiskā sistēma/ Noteikta vieta
Piederumi
Atrast RCV 5 Comfort rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.