Robots putekļsūcējs ar mitro uzkopšanu RVC 3
Viedais RVC 3 ar precīzu LiDAR navigāciju un praktisku lietotnes vadību sistemātiski un pilnīgi autonomi tīra zemus paklājus un cietos grīdas segumus, arī vajadzības gadījumā veic mitro uzkopšanu.
Viedais grīdas tīrītājs-robots RVC 3 rūpējas par grīdu tīrīšanu, sistemātiski un neatkarīgi tīrot cietās grīdas un zemus paklājus. Galvenā un sānu birstes kopā ar iesūkšanas funkciju uzticami pārvieto sausos netīrumus uz integrēto putekļu tvertni. Ja nepieciešams, RVC 3 ne tikai tīra sausus netīrumus, bet var arī savākt vieglus gružus, kad tie ir mitri. Kad baterijas jauda samazinās, RVC 3 regulāri uzlādējas, kā arī pēc darba pabeigšanas tas vienmēr atgriežas uzlādes stacijā. Lietotne nosūta RVC 3 izpētes braucienā un automātiski izveido telpu karti, skenējot apkārtni (ar LiDAR). Katrai telpai var iestatīt individuālus tīrīšanas parametrus, piemēram, kuras telpas jātīra sausā vai mitrā veidā vai kuras – vispār netīrīt. Papildu sensori neļauj iekārtai, piemēram, nokrist pa kāpnēm. RVC 3 var ērti iedarbināt ar lietotnes palīdzību, izmantojot iepriekš iestatītu individuālu grafiku vai nospiežot pogu uz iekārtas. Ja tīrīšanas robotam ir nepieciešama palīdzība, tas bieži vien to paziņo ar balss paziņojumiem.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši spēcīga sūkšanas jaudaAr jaudīgu 15 000 Pa sūkšanas jaudu var efektīvi savākt lielāko daļu netīrumu, pat piparus, zemesriekstus un graudaugu pārslas. Katram uzkopšanas uzdevumam ir pieejami četri dažādi sūkšanas režīmi. Galvenās un sānu birstes kombinētā tīrīšanas darbība nodrošina īpaši efektīvu grīdu tīrīšanu visā mājoklī.
Galvenā un sānu birste ir pasargāta pret matu saķeršanosRVC 3 Comfort birstes turētājam ir īpaša struktūra, kas novērš matu sapīšanos birstēs. Tas samazina nepieciešamo apkopi. Īpaši veidota sānu birste novērš matu sapīšanos tajā. Īpaša saru struktūra efektīvi novērš matu sapīšanos galvenajā birstē.
Precīza navigācijaAr ātru un izturīgu LiDAR navigāciju robots precīzi skenē un kartē telpas, nodrošinot uzticamu tīrīšanu pat tumsā.
Mitrā slaucīšana
- Lai panāktu vēl labāku tīrīšanas rezultātu, RVC 3 Comfort var tīrīt arī mitras virsmas. Ja nepieciešams, izmantojiet tīrīšanas bloku ar mikrošķiedras drāniņu, piepildiet tīrā ūdens tvertni, un Jūs esat gatavs darbam.
- Robotu var izmantot tikai sausai tīrīšanai, tikai mitrai tīrīšanai vai ar abām opcijām kopā kombinētā tīrīšanas režīmā.
- "Divi vienā" tīrīšanas tvertne ar 240 ml putekļu tvertni un 280 ml ūdens tvertni ir viegli lietojama un ātri nomaināma.
Kritiena sensors
- Kritiena sensori uzticami novērš RVC 3 krišanu, piemēram, no kāpnēm vai pa slīpumiem.
- Sensori skenē grīdu. Ja tiek konstatēts līmeņa pazeminājums, kontrolieris saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Izmantojot lietotni, varat konfigurēt RVC 3 tīrīšanas robotu un vadīt to no jebkuras vietas – pat ja neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide starp lietotni Jūsu viedtālrunī un robotu notiek caur mākoni uz serveriem, kas atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robotizētā putekļsūcēja un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu pašreizējām specifikācijām.
Precīza kartēšana ar vispusīgām pielāgošanas iespējām.
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piem., vairākiem stāviem.
- Ir iespējams definēt zonas, kur nevēlaties, lai robots iet un tīra (piemēram, kaķu nagu skrāpis, rotaļu laukumi bērnu istabās vai šķēršļi, kurus robots nevar apiet).
- Atlasīto zonu definīcija, kuras jātīra vairākas reizes, izmantojot intensīvās tīrīšanas režīmu, vai jātīra ar vairāk ūdens.
Tīrīšanas parametru iestatīšana
- Dažādu tīrīšanas parametru noteikšana lietotnē atsevišķām telpu zonām (piemēram, sūkšanas jauda vai ūdens daudzums, tīrīšanas reižu skaits vienuviet).
- Lietotnē Jūs varat noteikt tīrīšanas laiku un izveidot uzkopšanas plānu.
- RVC 3 neatkarīgi sāk tīrīšanas ciklus, pamatojoties uz ieplānotajiem datumiem/laikiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.6
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|130
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²/h)
|45
|Atkritumu tvertne "divi vienā" (ml)
|240
|Tīrā ūdens tvertne "divi vienā" (ml)
|280
|Sūkšanas jauda (Pa)
|maks. 15000
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 67
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Robota putekļsūcēja svars (ieskaitot mitrās kopšanas ierīci un lupatu) (kg)
|2.8
|Bāzes stacijas svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.7
|Robota augstums (mm)
|97
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|146 x 66 x 101
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Sānu birste: 1 x
- Filtrs: 1 x
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas lupatiņa: 1 x
- Tīrā un netīrā ūdens tvertne "divi vienā"
- Uzlādes stacija
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Sausā uzkopšana/ Mitrā uzkopšana/ Kombinētā uzkopšana (mitrā un sausā)
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
Piederumi
Atrast RVC 3 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.