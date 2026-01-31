RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra veic sauso un mitro uzkopšanu un ir autonoms savas daudzfunkcionālās bāzes stacijas dēļ. Precīza LiDAR navigācija, dubultā lāzera sistēma un kamera ļauj viegli apiet šķēršļus.
Tīras grīdas katru dienu. Viedais grīdas tīrītājs-robots RVM 4 Comfort Extra sistemātiski tīra cietās grīdas un zemus paklājus. Sausā tīrīšana tiek veikta ar galveno rotējošo birsti, sānu birsti un jaudīgu iesūkšanas funkciju. Divi paceļami tīrīšanas diski, no kuriem viens var tikt izvilkts līdz pat malai, noņem pat noturīgākos netīrumus. Pēc sākotnējās izpētes RVM 4 Comfort Extra izmanto LiDAR lāzera sensoru, lai izveidotu telpu karti. Šeit var konfigurēt individuālos tīrīšanas iestatījumus. Pateicoties integrētajai dubultā lāzera sistēmai un kamerai, RVM 4 Comfort Extra atpazīst un apbrauc plakanus šķēršļus, piemēram, kabeļus vai zeķes. Papildu sensori novērš krišanu, piemēram, pa kāpnēm. Ultraskaņas sensors atpazīst paklājus, un Auto Boost funkcija pielāgo iesūkšanas jaudu. Mitrās uzkopšanas režīmā paklāji tiek apieti vai rotējošie tīrīšanas diski tiek pacelti. Daudzfunkcionālā stacija izmazgā un izžāvē diskus un automātiski iztukšo robota putekļu tvertni. Iekārtu var viegli vadīt ar lietotni, pēc iepriekš iestatīta grafika vai ar pogas pieskārienu uz pašas iekārtas. Ja robotam ir nepieciešama palīdzība, tas par to ziņos ar balss paziņojumiem.
Īpašības un ieguvumi
Precīza navigācija, izmantojot mākslīgo intelektuPateicoties dubultajam lāzera sensoram, RVM 4 atpazīst šķēršļus, apbrauc tos un tādējādi neiesprūst un nerada bojājumus. Dubultais lāzera sensors ļauj atpazīt pat mazus vai plakanus priekšmetus, kas ir pārāk mazi LiDAR sistēmai (piemēram, kurpes, zeķes vai kabeļi). Ar ātru, izturīgu LiDAR navigāciju robots precīzi skenē un kartē telpas, nodrošinot uzticamu tīrīšanu pat tumsā.
Tīrīšanas bloks ar rotējošiem diskiemRotējošie tīrīšanas diski efektīvi noņem netīrumus, pateicoties lielajam ātrumam un spēcīgajam kontaktspiedienam ar grīdu. Tiklīdz robots atpazīst paklāju, tīrīšanas diski tiek pacelti, novēršot paklāja samirkšanu. Labās puses tīrīšanas disku var izvilkt, lai tīrītu malas, garantējot labāko tīrīšanas rezultātu.
Paklāju noteikšana un Auto BoostRVM 4 Comfort Extra automātiski atpazīst paklājus, izmantojot ultraskaņas sensoru, un parāda tos lietotnes kartē. Kad ir aktivizēta mitrās slaucīšanas funkcija, robots izvairās no atpazītajiem paklājiem vai pārvietojas pāri paklājam ar paceltiem diskiem. Auto Boost funkcija nepieciešamības gadījumā palielina iesūkšanas spēku uz paklājiem, lai sasniegtu vēl labāku tīrīšanas rezultātu.
Dažādi tīrīšanas režīmi
- RVM 4 Comfort Extra var veikt tikai sauso uzkopšanu, tikai slapjo slaucīšanu, var apvienot abas opcijas vienā tīrīšanas režīmā vai veikt slapjo slaucīšanu pēc sausās putekļu savākšanas.
- Lai panāktu vēl labāku tīrīšanas rezultātu, RVM 4 Comfort Extra var veikt slapjo tīrīšanu līdz pat malām: lai to izdarītu, slapjās tīrīšanas laikā tīrīšanas diski tiek izvirzīti.
Kritiena sensors
- Kritiena sensori uzticami novērš RVM 4 Comfort Extra krišanu, piemēram, no kāpnēm vai paaugstinājuma.
- Sensori skenē grīdu. Ja tiek konstatēts līmeņa pazeminājums, kontrolieris saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide starp viedtālruņa lietotni un robotu notiek caur mākoni uz serveriem, kas atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robota un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu aktuālajām specifikācijām.
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Izmantojot lietotni, varat konfigurēt RVM 4 Comfort Extra robotu un vadīt to no jebkuras vietas – pat ja neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Precīza kartēšana ar vispusīgām pielāgošanas iespējām.
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piem., vairākiem stāviem.
- Ir iespējams noteikt zonas, kurās nevēlaties, lai robots ietu un tīrītu (piemēram, kaķu skrāpējamais, rotaļu zonas bērnu istabās vai šķēršļi, kurus robots nevar apiet).
- Atlasīto zonu definīcija, kuras jātīra vairākas reizes, izmantojot intensīvās tīrīšanas režīmu, vai jātīra ar vairāk ūdens.
Tīrīšanas parametru iestatīšana
- Dažādu tīrīšanas parametru noteikšana lietotnē atsevišķām telpu zonām (piemēram, sūkšanas jauda vai ūdens daudzums, tīrīšanas reižu skaits vienuviet).
- Lietotnē var izveidot tīrīšanas laikus un tīrīšanas grafiku.
- RVM 4 Comfort Extra sāk tīrīšanas procesu autonomi, pamatojoties uz ieplānotajiem datumiem un laikiem.
Pašapkope bāzes stacijā
- Pēc tīrīšanas uzdevuma pabeigšanas RVM 4 Comfort Extra atgriežas bāzes stacijā, lai automātiski iztukšotu putekļu tvertni un izmazgātu un izžāvētu drāniņas.
- Tīrīšanas bloks tiek ātrāk izžāvēts ar karstu gaisu, lai novērstu smaku veidošanos.
- Tiek parādīts paziņojums, ja tīrā ūdens tvertne ir tukša vai nav uzstādīta, netīrā ūdens tvertne ir pilna vai nav uzstādīta vai filtra maiss nav ievietots.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|14.4
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 67
|Sūkšanas jauda (Pa)
|maks. 15000
|Netīrumu tvertne (ml)
|300
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|160 (vakuums)
|Platības tīrīšanas veiktspēja (m²/h)
|45
|Bāzes stacijas tīrā ūdens tvertne (l)
|2.5
|Bāzes stacijas netīrā ūdens tvertne (l)
|3
|Bāzes stacijas filtra maiss (l)
|2.3
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Robota izmēri (G x P x A) (mm)
|100
|Robota diametrs (mm)
|350
|Robota svars (kg)
|3.8
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|310 x 450 x 445.5
|Bāzes stacijas svars (kg)
|6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 350 x 100
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Filtra maisu daudzums: 4 Gabals(i)
- Sānu birste: 1 x
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas diski: 2 Gabals(i)
Aprīkojums
- Kritiena sensori
- autonoma tīrīšana
- Paklāja sensors
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Lāzeru sensors un kamera
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Sausās uzkopšanas režīms
- Slapjās uzkopšanas režīms
- Kombinētās uzkopšanas režīms (slapjās un sausās)
- autonoma tīrīšana: Auksts ūdens
- Autonoma veltnīša žāvēšana: Karsts
- Automātiska netīrumu iztukšošana
- Slaucīšana gar grīdlīsti
- Uz sānu automātiski izbīdāms tīrīšanas disks malu tīrīšanai
- Uz sānu automātiski izbīdāms tīrīšanas disks
- Paceļams tīrīšanas disks
- Filtra maisu materiāls: Flīss
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem
Piederumi
Atrast RVM 4 Comfort Extra rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.