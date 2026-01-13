Dārza duša

Divi vienā! Īpašs risinājums dārzam. Vai to izmanto kā atspirdzinošu dušu vai kā pilnvērtīgu smidzinātāja cauruli efektīvai augu laistīšanai, dārza dušu ir vienkārši uzstādīt un nolikt malā aizņemot minimālu vietu.

Divi vienā! Īpašs risinājums dārzam! Stabilo, maināmā augstuma (1,50 - 2,20 m) dārza dušu var uzstādīt 3 minūšu laikā - un karstajās vasaras dienās iegūt atspirdzinājumu. Ar noņemamo dušas cauruli jūs varat izbaudīt atspirdzinošu dušu, gluži kā ierastajā vannas istabas dušā. Smalkā strūkla nodrošina ievērojami mazāku ūdens patēriņu salīdzinājumā ar atvēsināšanos zem dārza šļūtenes strūklas. Dušas cauruli var izmantot arī kā pilnvērtīgu smidzinātāja cauruli efektīvai augu laistīšanai. Dušu var ātri un vienkārši izjaukt un ziemā uzglabāt aizņemot minimālu vietu. Tādējādi jūs varat būt droši, ka nākošajā vasarā netrūks nevienas detaļas. Papildu funkcijas: trijkājis un spaile optimālai stabilitātei, ūdens plūsmas regulēšana ar vienu roku.

Īpašības un ieguvumi
Dārza duša: Uzstādāms 3 minūtēs
Uzstādāms 3 minūtēs
Uzstādīšana, neizmantojot instrumentus
Dārza duša: Ar trijkāji un smaili
Ar trijkāji un smaili
Garantēta stabilitāte un izturība
Dārza duša: Regulējams augstums 1,50-2,20 m
Regulējams augstums 1,50-2,20 m
Pielāgojams dažādiem ķermeņa izmēriem.
Ūdens strūklas pielāgošana ar vienu roku un ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
  • Ērta ierīces darbība.
Noņemams dušas un laistīšanas smidzinātājs (divi vienā)
Plata dušas strūkla
Pārvietojams smidzināšanas uzgalis (180°)
  • Ātrai un vieglai lietošanai.
Ērta un vietu ekonomējoša uzglabāšana
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 735 x 850 x 2130

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Dārza duša
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
