Smidzinātāja caurule

Izturīga, augstākās kvalitātes ergonomiska smidzināšanas caurule ar virkni funkciju. Nelielu/vidēji lielu platību laistīšanai. Piemērots dažādu laistīšanas uzdevumu veikšanai. 6 izsmidzināšanas režīmi.

Šajā ergonomiskā Kärcher Premium smidzinātāja caurulē apvienotas izsmalcinātas detaļas ar lietošanas ērtumu. Daudzveidīgai izmantošanai dārzā. Premium metāla smidzinātāja caurule ir ideāla nelielu un vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Ideāls elegances, pirmklasīgu funkciju un perfekta ergonomiskas konstrukcijas apvienojums padara Kärcher smidzinātāja cauruli Premium ideālu ērtai laistīšanai pat ilgākiem laistīšanas uzdevumiem. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi un caurules ir saderīgas ar visām zināmajām "click" sistēmām. Funkcijas: ērta vienas rokas plūsmas kontrole (ieskaitot ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju), izturīgi materiāli un 6 smidzināšanas režīmi.

Īpašības un ieguvumi
6 smidzināšanas režīmi
  • Pielāgojama un universāla lietošana.
Ērta plūsmas kontrole ar vienu pirkstu, ieskaitot ON/OFF funkciju
  • Iespējo darbību ar vienu roku
Neslīdošs ergonomisks rokturis
  • Ērtai un vieglai lietošanai
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 850 x 150 x 66

Aprīkojums

  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – migla
  • Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – smidzinātājs
  • Smidzināšanas veids – vertikāla plakanā strūkla
Smidzinātāja caurule
Smidzinātāja caurule
Smidzinātāja caurule
Smidzinātāja caurule
Smidzinātāja caurule
Smidzinātāja caurule
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Lielu dārzu laistīšanai
  • Mazu koku nozāģēšanai
  • Potētu augu laistīšanai
  • Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija