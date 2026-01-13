Smidzinātāja caurule
Izturīga, augstākās kvalitātes ergonomiska smidzināšanas caurule ar virkni funkciju. Nelielu/vidēji lielu platību laistīšanai. Piemērots dažādu laistīšanas uzdevumu veikšanai. 6 izsmidzināšanas režīmi.
Šajā ergonomiskā Kärcher Premium smidzinātāja caurulē apvienotas izsmalcinātas detaļas ar lietošanas ērtumu. Daudzveidīgai izmantošanai dārzā. Premium metāla smidzinātāja caurule ir ideāla nelielu un vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Ideāls elegances, pirmklasīgu funkciju un perfekta ergonomiskas konstrukcijas apvienojums padara Kärcher smidzinātāja cauruli Premium ideālu ērtai laistīšanai pat ilgākiem laistīšanas uzdevumiem. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi un caurules ir saderīgas ar visām zināmajām "click" sistēmām. Funkcijas: ērta vienas rokas plūsmas kontrole (ieskaitot ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju), izturīgi materiāli un 6 smidzināšanas režīmi.
Īpašības un ieguvumi
6 smidzināšanas režīmi
- Pielāgojama un universāla lietošana.
Ērta plūsmas kontrole ar vienu pirkstu, ieskaitot ON/OFF funkciju
- Iespējo darbību ar vienu roku
Neslīdošs ergonomisks rokturis
- Ērtai un vieglai lietošanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|850 x 150 x 66
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – migla
- Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Smidzināšanas veids – smidzinātājs
- Smidzināšanas veids – vertikāla plakanā strūkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Mazu koku nozāģēšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums