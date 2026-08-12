Logu tīrīšanas robots RCW 4 Extra

RCW 4 Extra logu tīrīšanas robots viegli tīra lielus, grūti sasniedzamus un bezrāmju logus un nodrošina tīrību bez svītrām, pateicoties nepārtrauktai tīrīšanas disku mitrināšanai.

RCW 4 Extra logu tīrīšanas robots aizstāj manuālo lielu un grūti sasniedzamu logu tīrīšanu. Pateicoties jaudīgai vakuuma tehnoloģijai, tas garantē drošu saķeri ar visām gludajām virsmām, tostarp spoguļiem un dušas kabīnēm. Pat bezrāmju stikla virsmas tiek tīrītas ātri un uzticami, pateicoties sistemātiskai navigācijai ar četriem sensoriem rāmju, objektu un malu noteikšanai. Lai panāktu vislabāko rezultātu, mikrošķiedras drāniņa tiek nepārtraukti un precīzi mitrināta ar tīrīšanas šķīdumu, izmantojot sešas izsmidzināšanas sprauslas. Tieša mitrināšana novērš pilienu veidošanos. Atkarībā no netīrumu pakāpes var izvēlēties četrus automātiskos tīrīšanas režīmus un vienu manuālo režīmu, kurus ērti var vadīt ar tālvadības pulti. LED signāli un balss paziņojumi sniedz precīzu informāciju par iekārtas stāvokli, piemēram, kad tīrīšanas līdzekļa tvertne ir tukša. Komplektācijā iekļautais logu tīrīšanas līdzeklis RM 503 uzticami noņem netīrumus, žūst, neatstājot svītras, un ļauj lietum ātrāk notecēt, nodrošinot ilgstošu tīrību. Un pat strāvas padeves pārtraukuma gadījumā RCW 4 paliek piestiprināts pie stikla, pateicoties rezerves baterijai un drošības kabelim.

Īpašības un ieguvumi
Logu tīrīšanas robots RCW 4 Extra: Sistemātiska navigācija
Sistemātiska navigācija
Sistemātiski tīra visu laukumu. Kad robots sastopas ar šķērsli, tīrīšanas virziens automātiski pielāgojas, mainās. Automātiski atgriežas starta pozīcijā.
Logu tīrīšanas robots RCW 4 Extra: Automātiska tīrīšanas līdzekļa lietošana
Automātiska tīrīšanas līdzekļa lietošana
Sešas sūkņa darbinātas izsmidzināšanas sprauslas nepārtraukti mitrina tīrīšanas drānu. Bez nopilējumiem Komplektācijā iekļautais logu tīrīšanas līdzeklis nodrošina rezultātu bez švīkām un gādā par to, ka lietus lāses nepieķeras pie virsmas. Tas pagarina laiku starp nepieciešamajām tīrīšanas reizēm.
Logu tīrīšanas robots RCW 4 Extra: Sensori bezrāmju logu vai stikla virsmu noteikšanai
Sensori bezrāmju logu vai stikla virsmu noteikšanai
Uzticama logu rāmju un šķēršļu noteikšana. Četri stūru noteikšanas sensori arī uztver bezrāmju stikla virsmu malas un attiecīgi pielāgo navigāciju.
Augsti drošības standarti
  • Uzticama vakuuma tehnoloģija un papildu drošības sistēma gādā par to, lai robots droši turētos pie virsmas.
  • Papildu drošību ārkārtas gadījumos nodrošina integrētā baterija, kas robotu notur pie loga, pat ja pēkšņi pazūd strāvas savienojums.
Ērtu darbību un iekārtas uzraudzību nodrošina tālvadība
  • Četri automātiski režīmi jebkura uzdevuma veikšanai: ātrā tīrīšana, intensīvā tīrīšana, punktveida, mērķētā tīrīšana un pulēšana.
  • Manuāla vadība ir iespējama.
Intuitīva lietošana
  • Ieslēgšanas/izslēgšanas spiedpoga vienkāršai iekārtas lietošanai.
  • Informācija un kļūdu paziņojumi viegli nolasāmajā LED ekrānā.
  • Vienmēr būsiet informēts: svarīgi paziņojumi vai pašreizējais stāvoklis tiek nodots ar balss paziņojumiem.
Mikrošķiedras drāniņa
  • Auduma mīkstās mikrošķiedras optimāli uzņem netīrumus.
  • Var mazgāt veļas mazgājamā mašīnā līdz 40 °C.
  • Ar āķa un cilpas stiprinājumu ir ārkārtīgi ātri un viegli nomainīt slaucīšanas lupatiņu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Tīrīšanas līdzekļa tvertnes tilpums (ml) 150
Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²) apt. 100
Tīrīšanas veikstpēja (min/m²) 2.5
Sūkšanas jauda (Pa) 3000
Maksimālā sūkšanas jauda (Pa) 5000
Kabeļa garums (m) 5
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 77
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 62
Loga izmērs (P x A) (cm) 40 x 40
Spriegums (V) 100 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Rezerves baterijas tips Litija jonu baterija
Rezerves baterijas kapacitāte (Ah) 0.65
Rezerves baterijas spriegums (V) 14.8
Rezerves baterijas darbības laiks (min) 40
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 1.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 2.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 264 x 256 x 72

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Tālvadība
  • Pudele uzpildīšanai
  • Tīrīšanas lupatiņa: 4 Gabals(i)
  • Tīrīšanas līdzekļi: RM 503 tīrīšanas līdzeklis, 125 ml

Aprīkojums

  • Ātrās tīrīšanas režīms
  • Intensīvās tīrīšanas režīms
  • Atsevišķas vietas tīrīšanas režīms
  • Beigu režīms
  • Manuālās tīrīšanas režīms
  • Sensori logu tīrīšanai bez rāmjiem
  • Balss paziņojumi
  • Ērts rokturis pārnēsāšanai
  • Āķu un cilpu sistēma tīrīšanas drāniņas piestiprināšanai
  • Drošības kabelis
Videos
Pielietošanas veidi
  • Logiem un stikla virsmām
  • Lielām un grūti aizsniedzamām stiklotajām platībām
  • Bezrāmju stikla virsmas
  • Spoguļi
  • Gludās virsmas
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast RCW 4 Extra rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

SADARBOJAMIES AR
JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija