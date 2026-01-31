Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition

Lieliski piemērots velosipēdu mazgāšanai, atrodoties ceļā: mobilais Kärcher spiedienmazgātājs ar litija jonu akumulatoru, ūdens tvertni un saudzīgas iedarbības zemu spiedienu saudzīgi kopjamām virsmām. Iekļauta velosipēda kaste ar dažādiem piederumiem optimālai pagarināšanai.

Ar Kärcher mobilo spiedienmazgātāju, tostarp velosipēda kasti ar optimizētiem piederumiem velosipēdu tīrīšanai, jums būs pieejama tīrība, arī atrodoties ceļā. Iebūvētais litija jonu akumulators un noņemamā ūdens tvertne ļauj izmantot ierīci pat bez elektrības vai ūdens padeves pieslēguma. Pateicoties efektīvai, zema spiediena plakanai strūklai, jūs varat īpaši uzmanīgi notīrīt saudzīgi kopjamas virsmas. LED displejs signalizē, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai kad notiek uzlāde. Velosipēda kastes priekšrocības: universālo birsti ar mīkstiem sariem var piestiprināt pie pistoles, un tā noņem arī noturīgus netīrumus, mazgāšanas līdzeklis atmiekšķē netīrumus, kas ir parasti sastopami uz velosipēdiem, un vienlaikus saudzīgi iedarbojas uz visām komponentēm, kvalitatīvais flīsa– mikrošķiedras audums nosusina aprīkojumu pirms nolikšanas glabāšanā, turklāt piederumu kasti var vienkārši piestiprināt pie ierīces uzglabāšanai.

Īpašības un ieguvumi
Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition: Elegants glabāšanas koncepts
Elegants glabāšanas koncepts
Ērta spirālveida šļūtenes un strūklas pistoles uzglabāšanas iespēja zem noņemamas ūdens tvertnes.
Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition: Iebūvēta litija jonu baterija
Iebūvēta litija jonu baterija
Mobila un autonoma tīrīšanas ierīce, kura nav atkarīga no strāvas avota.
Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition: Velosipēda kaste
Velosipēda kaste
Optimālai velosipēdu un velosipēdu aprīkojuma tīrīšanai.
Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediens
Noņemama ūdens tvertne
  • To vienkārši varēsiet uzpildīt mājā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediena diapazons Zems spiediens
Caurplūde (l/min) maks. 2
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks (min) 15
Baterijas uzlādes laiks (min) 180
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4
Izmēri (G x P x A) (mm) 277 x 234 x 293

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Litija jonu baterija
  • Plakanās strūklas uzgalis
  • Universāla birste
  • Mikrošķiedras drāniņa
  • Uzglabāšanas kaste
  • Tīrīšanas līdzekļi: Līdzeklis divu riteņu transportlīdzekļu tīrīšanai RM 44, 0.5 l

Aprīkojums

  • Ūdens iesūkšana
  • Ūdens tvertnes tilpums: 4 l
  • Šļūtenes garums: 2.8 m
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Iekārtas filtrs
Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Mājdzīvnieki, suņi
  • Bērnu ratiņi
  • Teltis, kempinga piederumi
  • Apavi, pārgājienu zābaki
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast OC 3 + Bike Limited Edition rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

