Mobilais āra tīrītājs OC 3 + Bike Limited Edition
Lieliski piemērots velosipēdu mazgāšanai, atrodoties ceļā: mobilais Kärcher spiedienmazgātājs ar litija jonu akumulatoru, ūdens tvertni un saudzīgas iedarbības zemu spiedienu saudzīgi kopjamām virsmām. Iekļauta velosipēda kaste ar dažādiem piederumiem optimālai pagarināšanai.
Ar Kärcher mobilo spiedienmazgātāju, tostarp velosipēda kasti ar optimizētiem piederumiem velosipēdu tīrīšanai, jums būs pieejama tīrība, arī atrodoties ceļā. Iebūvētais litija jonu akumulators un noņemamā ūdens tvertne ļauj izmantot ierīci pat bez elektrības vai ūdens padeves pieslēguma. Pateicoties efektīvai, zema spiediena plakanai strūklai, jūs varat īpaši uzmanīgi notīrīt saudzīgi kopjamas virsmas. LED displejs signalizē, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems vai kad notiek uzlāde. Velosipēda kastes priekšrocības: universālo birsti ar mīkstiem sariem var piestiprināt pie pistoles, un tā noņem arī noturīgus netīrumus, mazgāšanas līdzeklis atmiekšķē netīrumus, kas ir parasti sastopami uz velosipēdiem, un vienlaikus saudzīgi iedarbojas uz visām komponentēm, kvalitatīvais flīsa– mikrošķiedras audums nosusina aprīkojumu pirms nolikšanas glabāšanā, turklāt piederumu kasti var vienkārši piestiprināt pie ierīces uzglabāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Elegants glabāšanas konceptsĒrta spirālveida šļūtenes un strūklas pistoles uzglabāšanas iespēja zem noņemamas ūdens tvertnes.
Iebūvēta litija jonu baterijaMobila un autonoma tīrīšanas ierīce, kura nav atkarīga no strāvas avota.
Velosipēda kasteOptimālai velosipēdu un velosipēdu aprīkojuma tīrīšanai.
Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediens
Noņemama ūdens tvertne
- To vienkārši varēsiet uzpildīt mājā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Caurplūde (l/min)
|maks. 2
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas darbības laiks (min)
|15
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|277 x 234 x 293
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Litija jonu baterija
- Plakanās strūklas uzgalis
- Universāla birste
- Mikrošķiedras drāniņa
- Uzglabāšanas kaste
- Tīrīšanas līdzekļi: Līdzeklis divu riteņu transportlīdzekļu tīrīšanai RM 44, 0.5 l
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Ūdens tvertnes tilpums: 4 l
- Šļūtenes garums: 2.8 m
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Iekārtas filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Mājdzīvnieki, suņi
- Bērnu ratiņi
- Teltis, kempinga piederumi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast OC 3 + Bike Limited Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.