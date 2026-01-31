Mobilais āra tīrītājs OC 3 Foldable

OC 3 Foldable ar salokāmu ūdens tvertni ir viegli pārvietojama un uzglabājama zemspiediena tīrīšanas iekārta daudzpusīgam lietojumam un mobilai tīrīšanai. Tā darbojas ar litija jonu bateriju.

Kärcher kompaktajai un vieglajai zemspiediena tīrīšanas iekārtai OC 3 Foldable ir salokāma ūdens tvertne, un tā ir paredzēta ikvienam, kam ir nepieciešams tīrīšanas risinājums, kuru ir viegli pārvietot un kas uzglabāšanai neprasa daudz vietas. To var ātri salocīt, tādējādi būtiski samazinot iekārtas izmēru. Iekārta ar litija jonu bateriju ir gatava darbam jebkurā vietā un laikā bez laikietilpīgas sagatavošanās – vienkārši piepildiet to ar ūdeni un sāciet tīrīšanu! LED ekrāns sniedz informāciju par baterijas uzlādes līmeni. Elastīgā, 1,8 m garā šļūtene nodrošina optimālu pārvietošanās brīvību uzkopšanas laikā. Neatkarīgi no tā, vai atrodaties kempingā, atgriezieties mājās pēc velobrauciena vai darbojaties piemājas dārzā, mobilā zemspiediena tīrīšanas iekārta OC 3 Foldable ir ideāls risinājums ātrai tīrīšanai. Ir pieejams plašs piederumu klāsts, kas paplašina pielietojuma jomas.

Īpašības un ieguvumi
Iedarbīga un saudzīga zema spiediena ūdens strūkla
Iedarbīga un saudzīga zema spiediena ūdens strūkla
Zemspiediena priekšrocības: efektīva un vienlaikus ļoti saudzīga tīrīšana, ideāli piemērota jutīgām virsmām. Standarta plakanās strūklas sprausla spēj uzticami un precīzi notīrīt pat grūti aizsniedzamas vietas, savukārt koniskās strūklas sprausla ir piemērota vēl saudzīgākai (piemēram, suņu ķepu) tīrīšanai.
Novatoriska, salokāma tvertne
Novatoriska, salokāma tvertne
Liels tilpums (8 l) ūdens tvertnei, kuru var salocīt vieglai pārvietošanai un uzglabāšanai. Iekārtas un piederumu uzglabāšanai nepieciešams maz vietas – šļūteni un pistoli var noglabāt salocītajā iekārtā.
Iebūvēta litija jonu baterija
Iebūvēta litija jonu baterija
Mobilā tīrīšana jebkurā laikā bez elektrības pieslēguma. Ilgs baterijas darbības laiks no vienas uzlādes. LED ekrāns brīdina par to, kad bateriju atkal nepieciešams uzlādēt. C tipa USB uzlādes ligzda nodrošina iespējamību iekārtu uzlādēt arī kustībā, piemēram, automašīnā vai pie lādētājakumulatora.
Viegla un parocīga lietošana
  • Gatava lietošanai jebkurā vietā un laikā bez laikietilpīgas sagatavošanās – vienkārši piepildiet tvertni ar ūdeni un sāciet darbu!
  • Ergonomisks rokturis ar šļūtenes stiprinājumu vieglai pārnēsāšanai.
  • Tvertni var viegli un ērti uzpildīt lielā atvēruma dēļ.
Plašs piederumu klāsts
  • Pēc izvēles pieejams plašs papildpiederumu klāsts, kas pavairo pielietojuma jomas.
  • Piemēroti piederumi ikvienam tīrīšanas uzdevumam: velosipēdu, dārza piederumu un mēbeļu tīrīšanai, mājdzīvnieku mazgāšanai un daudz kam citam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediena diapazons Zems spiediens
Caurplūde (l/min) maks. 2
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks (min) maks. 15
Baterijas uzlādes laiks (h) 2.25
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 305 x 298 x 271

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Litija jonu baterija
  • Plakanās strūklas uzgalis

Aprīkojums

  • Ūdens tvertnes tilpums: 8 l
  • Šļūtenes garums: 1.8 m
  • Šļūtenes veids: Elastīga zemspiediena šļūtene
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Spiediena pistole: Zemspiediena pistole
  • Iekārtas filtrs
Videos
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Teltis, kempinga piederumi
  • Mājdzīvnieki, suņi
  • Bērnu ratiņi
  • Apavi, pārgājienu zābaki
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Puķupodi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast OC 3 Foldable rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

