Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus
Kärcher spiediena mazgātājs ar litija jonu akumulatoru un ūdens tvertni mobilai lietošanai. Ērti transportēt un uzglabāt. Ar plakano ūdens strūklu piemērots jutīgām virsmām.
Visiem, kam ir nepieciešami tīrīšanas risinājumi esot ceļā: kompakts un viegls Kärcher spiediena tīrītajs. Integrētais litija jonu akumulators un noņemamā, ērtā 7 litru ūdens tvertne jums palīzēs notīrīt, piemēram, velosipēdu un netīrus pārgājiena zābakus bez strāvas vai ūdensūdensvada. Ar saudzīgu, bet efektīvu zema spiediena plakano strūklu, spiediena mazgātājs ir ideāli piemērots jutīgām virsmām. LED displejs signalizē, ja akumulators ir gandrīz tukšs vai tiek uzlādēts. Kärcher automašīnas adapteris viegli savienojams ar automašīnā esošo piepīpētāja ligzdu un OC 3 Plus lādēšanas ligzdu. Tādējādi OC 3 Plus var darbināt (nevis uzlādēt), izmantojot automašīnas akumulatoru - piemēram, ja iekārtas akumulators ir tukšs. Pieejamas dažādas piederumu kastes ar papildus aprīkojuma komplektiem dažādam pielietojumam un papildu iespējām.
Īpašības un ieguvumi
Compact device designĒrta spirālveida šļūtenes un strūklas pistoles uzglabāšanas iespēja zem noņemamas ūdens tvertnes. Vienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Iebūvēta litija jonu baterijaMobila un autonoma tīrīšanas ierīce, kura nav atkarīga no strāvas avota. Ilgs akumulatora darbības laiks, kas nozīmē, ka pirms atkārtotas uzlādes to varēsiet izmantot vairākkārt. LED Jūs brīdina, kad baterija ir tukša.
Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediensZema spiediena iestatījums ļauj tīrīt ne vien efektīvi, bet arī īpaši saudzīgi. Standarta uzgalis ar plakano strūklu nodrošina acīmredzamu tīrību. Konusveida uzgalis ir ideāli piemērots, piemēram, saudzīgai netīru suņa ķepu mazgāšanai.
Plašs piederumu klāsts
- Iekārtai ir pieejams plašs papildus piederumu klāsts, kas to padara īpaši universālu.
- Komplekts ceļojumiem, komplekts velosipēdu tīrīšanai un komplekts dzīvnieku tīrīšanai — tos visus var ērti uzstādīt uz ierīces. Visi piederumi ir pieejami arī pa vienam.
Noņemama ūdens tvertne
- To vienkārši varēsiet uzpildīt mājā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Caurplūde (l/min)
|maks. 2
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas darbības laiks (min)
|15
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|180
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|283 x 236 x 261
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Litija jonu baterija
- Plakanās strūklas uzgalis
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Ūdens tvertnes tilpums: 7 l
- Šļūtenes garums: 2.8 m
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Iekārtas filtrs
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Mājdzīvnieki, suņi
- Bērnu ratiņi
- Teltis, kempinga piederumi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.