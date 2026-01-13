Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus

Kärcher spiediena mazgātājs ar litija jonu akumulatoru un ūdens tvertni mobilai lietošanai. Ērti transportēt un uzglabāt. Ar plakano ūdens strūklu piemērots jutīgām virsmām.

Visiem, kam ir nepieciešami tīrīšanas risinājumi esot ceļā: kompakts un viegls Kärcher spiediena tīrītajs. Integrētais litija jonu akumulators un noņemamā, ērtā 7 litru ūdens tvertne jums palīzēs notīrīt, piemēram, velosipēdu un netīrus pārgājiena zābakus bez strāvas vai ūdensūdensvada. Ar saudzīgu, bet efektīvu zema spiediena plakano strūklu, spiediena mazgātājs ir ideāli piemērots jutīgām virsmām. LED displejs signalizē, ja akumulators ir gandrīz tukšs vai tiek uzlādēts. Kärcher automašīnas adapteris viegli savienojams ar automašīnā esošo piepīpētāja ligzdu un OC 3 Plus lādēšanas ligzdu. Tādējādi OC 3 Plus var darbināt (nevis uzlādēt), izmantojot automašīnas akumulatoru - piemēram, ja iekārtas akumulators ir tukšs. Pieejamas dažādas piederumu kastes ar papildus aprīkojuma komplektiem dažādam pielietojumam un papildu iespējām.

Īpašības un ieguvumi
Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus: Compact device design
Compact device design
Ērta spirālveida šļūtenes un strūklas pistoles uzglabāšanas iespēja zem noņemamas ūdens tvertnes. Vienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus: Iebūvēta litija jonu baterija
Iebūvēta litija jonu baterija
Mobila un autonoma tīrīšanas ierīce, kura nav atkarīga no strāvas avota. Ilgs akumulatora darbības laiks, kas nozīmē, ka pirms atkārtotas uzlādes to varēsiet izmantot vairākkārt. LED Jūs brīdina, kad baterija ir tukša.
Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus: Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediens
Efektīvs, bet vienlaikus saudzīgs zems spiediens
Zema spiediena iestatījums ļauj tīrīt ne vien efektīvi, bet arī īpaši saudzīgi. Standarta uzgalis ar plakano strūklu nodrošina acīmredzamu tīrību. Konusveida uzgalis ir ideāli piemērots, piemēram, saudzīgai netīru suņa ķepu mazgāšanai.
Plašs piederumu klāsts
  • Iekārtai ir pieejams plašs papildus piederumu klāsts, kas to padara īpaši universālu.
  • Komplekts ceļojumiem, komplekts velosipēdu tīrīšanai un komplekts dzīvnieku tīrīšanai — tos visus var ērti uzstādīt uz ierīces. Visi piederumi ir pieejami arī pa vienam.
Noņemama ūdens tvertne
  • To vienkārši varēsiet uzpildīt mājā.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Spiediena diapazons Zems spiediens
Caurplūde (l/min) maks. 2
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas darbības laiks (min) 15
Baterijas uzlādes laiks (min) 180
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 3
Izmēri (G x P x A) (mm) 283 x 236 x 261

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Litija jonu baterija
  • Plakanās strūklas uzgalis

Aprīkojums

  • Ūdens iesūkšana
  • Ūdens tvertnes tilpums: 7 l
  • Šļūtenes garums: 2.8 m
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • Iekārtas filtrs
Mobilais āra tīrītājs OC 3 Plus
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Mājdzīvnieki, suņi
  • Bērnu ratiņi
  • Teltis, kempinga piederumi
  • Apavi, pārgājienu zābaki
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija