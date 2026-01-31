Mobilais āra tīrītājs OC 4 + Adventure
Īpašības un ieguvumi
Elegants glabāšanas koncepts
- Vienkārša pārvietošana un vietu taupoša uzglabāšana.
Viegla un parocīga lietošana
Plašs piederumu klāsts
- Pēc izvēles pieejams plašs papildpiederumu klāsts, kas pavairo pielietojuma jomas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediena diapazons
|Zems spiediens
|Caurplūde (l/min)
|maks. 2
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas darbības laiks (min)
|maks. 22
|Baterijas uzlādes laiks (h)
|3.5
|Krāsa
|Pelēks
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|296 x 291 x 240
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- "Četri vienā" Multi Jet
- Beršanas birste
- Ūdens iesūkšanas šļūtene
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Ūdens tvertnes tilpums: 8 l
- Šļūtenes garums: 2.8 m
- Iebūvēts ūdens filtrs
- Spiediena pistole: Zemspiediena pistole
- Iekārtas filtrs
Pielietošanas veidi
- Teltis, kempinga piederumi
- Velosipēdi
- Mājdzīvnieki, suņi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu ratiņi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Puķupodi
