Mobilais āra tīrītājs OC 6-18
Viegla un kompakta, ar bateriju darbināma vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 ātrai starpposmu tīrīšanai bez elektrības pieslēguma. 18 V baterija, tās lādētājs un šļūtene jāiegādājas atsevišķi. Home & Garden lietotne.
Ar bateriju darbināmā vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai mājas pagalmā bez elektrības pieslēguma – pievienojiet šļūteni un sāciet tīrīšanu! Ar iesūkšanas šļūteni, kuru varat iegādāties atsevišķi, iespējams ūdeni ņemt no akām, cisternām, spaiņiem vai ūdenstilpnēm. Ar saudzīgo plakanās strūklas uzgali var ātri notīrīt noturīgus netīrumus no velosipēdiem, ceļojumu autobusiem un karavānām, dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. Plašais piederumu klāsts padara OC 6-18 vēl daudzpusīgāk izmantojamu – atsevišķi ir pieejams, piemēram, Multi Jet uzgalis "pieci vienā" vēl plašākām lietojuma jomām, putu uzgalis un mazgāšanas birste. Maināmo bateriju (nav iekļauta komplektācijā) var izmantot visās 18 V Kärcher baterijas platformas iekārtās. Novatoriskā reāllaika tehnoloģija (Real Time Technology) LED ekrānā uzrāda atlikušo darbības un lādēšanās laiku minūtēs, kā arī atlikušo baterijas uzlādes līmeni procentos, to uzglabājot. Home & Garden lietotnē varat saņemt praktiskus padomus par iekārtu un to, kā to lietot.
Īpašības un ieguvumi
Mobila tīrīšana
- Baterija nodrošina neatkarību no elektriskā tīkla.
- Tīrīšana ir iespējama pat bez ūdens padeves, pateicoties iesūkšanas šļūtenei vai 12 l ūdens tvertnes ratiņiem (abi ir pieejami atsevišķi).
Praktiska piederumu novietne uz iekārtas
- Šļūteni, pistoli un stobru var viegli un droši uzglabāt uz iekārtas, lai ietaupītu vietu.
- Piederumi vienmēr būs pa rokai, pat ja esat kustībā .
- Uzpildāmie 12 l ūdens tvertnes ratiņi ir pieejami atsevišķi.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
- 24 bāru spiediens (maks.) efektīvai gadījumu tīrīšanai.
- Maigi, droši un uzticami notīra pat jutīgas virsmas.
Elastīga šļūtene
- Viegla šļūtenes lietošana.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Spiediens (bar)
|maks. 24
|Spiediena diapazons
|Vidējs spiediens
|Caurplūde (l/h)
|maks. 200
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|2.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 241 x 204
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Plakanās strūklas uzgalis
- Iebūvēts ūdens filtrs
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Šļūtenes veids: Lokana vidēja spiediena šļūtene
- Spiediena pistole: Vidēja spiediena pistole
- Stobrs: īsa un gara
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dārza rotaļlietas
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Atkritumu tvertnes
- Puķupodi
- Velosipēdi
- Diski
- Teltis, kempinga piederumi
Atrast OC 6-18 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.