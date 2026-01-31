Mobilais āra tīrītājs OC 6-18 Battery Set

Viegla un kompakta vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Battery Set ātrai starpposmu tīrīšanai bez elektrības pieslēguma. Komplektā iekļauta 18 V baterija un tās lādētājs, savukārt šļūtene pieejama atsevišķi.

Ar bateriju darbināmā vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Battery Set ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai mājas pagalmā bez elektrības pieslēguma – pievienojiet šļūteni un sāciet tīrīšanu! Ar iesūkšanas šļūteni, kuru varat iegādāties atsevišķi, iespējams ūdeni ņemt no akām, cisternām, spaiņiem vai ūdenstilpnēm. Ar saudzīgo plakanās strūklas uzgali var ātri notīrīt noturīgus netīrumus no velosipēdiem, ceļojumu autobusiem un karavānām, dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. Plašais piederumu klāsts padara OC 6-18 Battery Set vēl daudzpusīgāk izmantojamu – atsevišķi ir pieejams, piemēram, MultiJet uzgalis "pieci vienā" vēl plašākām pielietojuma jomām, kā arī putu uzgalis un mazgāšanas birste. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher baterijas platformas iekārtās. Novatoriskā reāllaika tehnoloģija (Real Time Technology) LED ekrānā uzrāda atlikušo darbības un lādēšanās laiku minūtēs, kā arī atlikušo baterijas uzlādes līmeni procentos, to uzglabājot.

Īpašības un ieguvumi
Mobila tīrīšana
  • Baterija nodrošina neatkarību no elektriskā tīkla.
  • Tīrīšana ir iespējama arī bez pieslēguma ūdensvadam, to nodrošina šļūtene un 12 litru ūdens tvertne (abas jāiegādājas atsevišķi).
Praktiska piederumu novietne uz iekārtas
  • Šļūteni, pistoli un stobru var viegli un droši uzglabāt uz iekārtas, lai ietaupītu vietu.
  • Piederumi vienmēr būs pa rokai, pat ja esat kustībā .
  • Kā papildaprīkojums pieejama 12 litru ietilpīga ūdens tvertne-ratiņi.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
  • 24 bāru (maksimālais) ūdens spiediens iedarbīgai tīrīšanai.
  • Maigi, droši un uzticami notīra pat jutīgas virsmas.
Elastīga šļūtene
  • Viegla šļūtenes lietošana.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Spiediens (bar) maks. 24
Spiediena diapazons Vidējs spiediens
Caurplūde (l/h) maks. 200
Baterijas tips Izņemama litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 1
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 12 (2,5 Ah)
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min) 300
Uzlādes strāva (A) 0.5
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 2.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 4.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 384 x 241 x 204

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
  • Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
  • Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
  • Plakanās strūklas uzgalis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters

Aprīkojums

  • Ūdens iesūkšana
  • Šļūtenes veids: Lokana vidēja spiediena šļūtene
  • Spiediena pistole: Vidēja spiediena pistole
  • Stobrs: īsa un gara
Pielietošanas veidi
  • Dārza rotaļlietas
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Atkritumu tvertnes
  • Puķupodi
  • Velosipēdi
  • Diski
  • Teltis, kempinga piederumi
Atrast OC 6-18 Battery Set rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

