Mobilais āra tīrītājs OC 6-18 Premium

Kompaktā un mobilā vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Premium ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai bez elektrības vai ūdens padeves. 18 V baterija, lādētājs un ūdens šļūtene jāiegādājas atsevišķi. Home & Garden lietotne.

Ar bateriju darbināmā vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Premium ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai mājas pagalmā, un tai nav vajadzīga ne elektrības, ne ūdens padeve. Ar saudzīgo plakanās strūklas uzgali var ātri notīrīt noturīgus netīrumus no velosipēdiem, ceļojumu autobusiem un karavānām, dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. 12 litru ūdens tvertne-ratiņi ar lieliem riteņiem un izvelkamu teleskopisko rokturi kalpo arī kā tīrīšanas iekārtas mobilā bāze. Ja ir pieejama ūdens padeve, iekārtu var darbināt arī bez tvertnes, savukārt ar iesūkšanas šļūteni, kuru varat iegādāties atsevišķi, iespējams ūdeni ņemt no akām, spaiņiem vai ūdenstilpnēm. Pistoli un stobru var piestiprināt pie tvertnes ērtai pārvietošanai. Plašais piederumu klāsts padara OC 6-18 Premium vēl daudzpusīgāk izmantojamu – atsevišķi ir pieejams, piemēram, putu uzgalis un mazgāšanas birste. Maināmo bateriju (nav iekļauta komplektācijā) var izmantot visās 18 V Kärcher baterijas platformas iekārtās. Novatoriskā reāllaika tehnoloģija (Real Time Technology) LED ekrānā uzrāda atlikušo darbības un lādēšanās laiku minūtēs, kā arī atlikušo baterijas uzlādes līmeni procentos, to uzglabājot. Home & Garden lietotnē varat saņemt praktiskus padomus par iekārtu un to, kā to lietot.

Īpašības un ieguvumi
Pašpietiekama un mobila tīrīšana
  • 12 litru ūdens ratiņi ļauj patstāvīgi veikt tīrīšanu, kad esat pie dabas. Tajā ir pietiekami daudz ūdens, lai notīrītu trīs līdz piecus stipri netīrus velosipēdus vai vairākus priekšmetus, piemēram, dārza vai kempinga krēslus.
  • Tvertni iespējams uzpildīt pie jebkura ūdens krāna, un skrūvējamais korķis to droši noslēdz.
  • Baterija nodrošina neatkarību no elektriskā tīkla (baterija jāiegādājas atsevišķi).
Lieliska mobilitāte riteņu un ergonomiskā roktura augstuma dēļ.
  • Alumīnija teleskopisko rokturi var izvilkt iekārtas pārvietošanai un atkal iebīdīt tās glabāšanai.
  • Lielie riteņi nodrošina drošu un ērtu iekārtas pārvietošanu pat pa nelīdzenu apvidu vai dārza celiņiem.
Praktiska piederumu novietne uz iekārtas
  • Šļūteni, pistoli un stobru var viegli un droši uzglabāt uz iekārtas, lai ietaupītu vietu.
  • Ūdens ratiņu aizmugurē esošajā piederumu nodalījumā ir vieta papildu piederumiem.
  • Visi piederumi vienmēr ir rokasstiepiena attālumā, arī tad, kad esat kustībā.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
  • Līdz pat 24 bāru liels ūdens spiediens efektīvai un kārtīgai tīrīšanai.
  • Droši un uzticami notīra pat jutīgas virsmas.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Home & Garden lietotne
  • Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Spiediens (bar) maks. 24
Spiediena diapazons Vidējs spiediens
Caurplūde (l/h) maks. 200
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5 Ah)
Krāsa Pelēks
Svars bez piederumiem (kg) 5.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 349 x 321 x 586

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Plakanās strūklas uzgalis
  • Iebūvēts ūdens filtrs
  • 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
  • Riteņi
  • Teleskopisks rokturis

Aprīkojums

  • Ūdens iesūkšana
  • Ūdens tvertnes tilpums: 12 l
  • Šļūtenes veids: Lokana vidēja spiediena šļūtene
  • Spiediena pistole: Vidēja spiediena pistole
  • Stobrs: īsa un gara
Pielietošanas veidi
  • Velosipēdi
  • Teltis, kempinga piederumi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Puķupodi
  • Diski
  • Atkritumu tvertnes
  • Dārza rotaļlietas
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

