Mobilais āra tīrītājs OC 6-18 Premium Battery Set
Kompakta un viegli pārvietojama vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Premium Battery Set ar bateriju un tās lādētāju ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai bez elektrības un ūdens padeves. Šļūtene jāiegādājas atsevišķi.
Ar bateriju darbināmā vidēja spiediena tīrīšanas iekārta OC 6-18 Premium Battery Set ir ideāli piemērota ātrai starpposmu tīrīšanai mājas pagalmā, un tai nav vajadzīga ne elektrības, ne ūdens padeve. Ar saudzīgo plakanās strūklas uzgali var ātri notīrīt noturīgus netīrumus no velosipēdiem, ceļojumu autobusiem un karavānām, dārza mēbelēm, rotaļlietām un daudz kā cita. 12 litru ūdens tvertne-ratiņi ar lieliem riteņiem un izvelkamu teleskopisko rokturi kalpo arī kā tīrīšanas iekārtas mobilā bāze. Ja ir pieejama ūdens padeve, iekārtu var darbināt arī bez tvertnes, savukārt ar iesūkšanas šļūteni, kuru varat iegādāties atsevišķi, iespējams ūdeni ņemt no akām, spaiņiem vai ūdenstilpnēm. Pistoli un stobru var piestiprināt pie tvertnes ērtai pārvietošanai. Plašais piederumu klāsts padara OC 6-18 Premium Battery Set vēl daudzpusīgāk izmantojamu – atsevišķi ir pieejams, piemēram, putu uzgalis un mazgāšanas birste. Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher baterijas platformas iekārtās. Novatoriskā reāllaika tehnoloģija (Real Time Technology) LED ekrānā uzrāda atlikušo darbības un lādēšanās laiku minūtēs, kā arī atlikušo baterijas uzlādes līmeni procentos, to uzglabājot.
Īpašības un ieguvumi
Pašpietiekama un mobila tīrīšana
- 12 litru ietilpīgā ūdens tvertne-ratiņi ļauj pastāvīgi veikt tīrīšanu pat kustībā. Ūdens pietiek 3–5 stipri netīriem velosipēdiem vai vairākiem priekšmetiem, piemēram, dārza vai kempinga krēsliem.
- Tvertni iespējams uzpildīt pie jebkura ūdens krāna, un skrūvējamais korķis to droši noslēdz.
- Baterija nodrošina neatkarību no elektriskā tīkla (baterija jāiegādājas atsevišķi).
Lieliska mobilitāte riteņu un ergonomiskā roktura augstuma dēļ.
- Alumīnija teleskopiskais rokturis ir izvelkams pārvietošanai un atkal iestumjams uzglabāšanai.
- Lielie riteņi nodrošina drošu un ērtu iekārtas pārvietošanu pat pa nelīdzenu apvidu vai dārza celiņiem.
Praktiska piederumu novietne uz iekārtas
- Šļūteni, pistoli un stobru var viegli un droši uzglabāt uz iekārtas, lai ietaupītu vietu.
- Ūdens tvertnes-ratiņu aizmugurē esošajā nodalījumā ir vieta papildpiederumu uzglabāšanai.
- Visi piederumi vienmēr ir rokasstiepiena attālumā, arī tad, kad esat kustībā.
Iedarbīgāks, optimāli noregulēts spiediens
- Līdz pat 24 bāru liels ūdens spiediens efektīvai un kārtīgai tīrīšanai.
- Droši un uzticami notīra pat jutīgas virsmas.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)
- Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
- Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
- Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Home & Garden lietotne
- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Spiediens (bar)
|maks. 24
|Spiediena diapazons
|Vidējs spiediens
|Caurplūde (l/h)
|maks. 200
|Baterijas tips
|Izņemama litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 12 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Pelēks
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 321 x 586
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Plakanās strūklas uzgalis
- Iebūvēts ūdens filtrs
- 3/4" dārza šļūteņu savienošanas adapters
- Riteņi
- Teleskopisks rokturis
Aprīkojums
- Ūdens iesūkšana
- Ūdens tvertnes tilpums: 12 l
- Šļūtenes veids: Lokana vidēja spiediena šļūtene
- Spiediena pistole: Vidēja spiediena pistole
- Stobrs: īsa un gara
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Teltis, kempinga piederumi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Puķupodi
- Diski
- Atkritumu tvertnes
- Dārza rotaļlietas
