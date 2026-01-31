Mazgāšanas putekļsūcējs SE 2 Spot Care
Kompaktais un viegli lietojamais mazgājošais putekļsūcējs SE 2 Spot Care ir ideālais palīgs, kas ātri un mērķēti noņems traipus un netīrumus no mīkstajām mēbelēm un tekstilizstrādājumiem.
Parocīgais SE 2 Spot Care mazgājošais putekļsūcējs ir lielisks palīgs, lai ātri un mērķēti noņemtu traipus no mīkstajām mēbelēm un tekstilizstrādājumiem. Tas veicīgi iztīrīs nepatīkamas smakas un, piemēram, pārtikas vai dzērienu atstātos traipus. Komapktais iekārtas dizains gādā par vieglu lietošanu un uzglabāšanu. Iekārta būs gandrīz tūlītēji gatava darbam, kad vien Jums nepieciešams. Lielu kustības brīvību nodrošina 4,5 metrus garais strāvas kabelis. Praktiskais piederumu glabāšanas nodalījums uz paša tīrītāja ļauj visus uzgaļus veicīgi paņemt un lietot. Komplektā ietilpst traipu noņemšanas birstīte, mīksto mēbeļu tīrīšanas uzgalis un tīrīšanas līdzeklis.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai. Vieglu un ātru tīrīšanu nodrošina iedarbīga izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija un jaudīgs, taču reizē energoefektīvs motors.
Īpaši izstrādāti piederumi ērtai un dziļai tīrīšanaiTapsējumam paredzētā sprausla ļauj Jums ātri un viegli noņemt ieēdušos netīrumus. Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Traipu noņemšanas birste paredzēta mērķētai un efektīvai grūti noņemamu un ieēdušos netīrumu noņemšanai.
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārtaĒrti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās. Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai. Vietu taupoša uzglabāšana.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Viegla un parocīga lietošana
- Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša.
- Intuitīva iekārtas lietošana.
- Iekārta uzreiz ir gatava darbam.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
- Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|450
|Darbības rādiuss (m)
|6.3
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.5
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|0.8
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|4.5
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|385 x 215 x 310
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Traipu birstīte
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Kabeļa uzglabāšana
- Divu tvertņu sistēma
- Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
Videos
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas sēdekļi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SE 2 Spot Care rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.