Akumulatora mazgājošais putekļsūcējs SE 3-18 Compact
Jaudīgais 18 V mitrās kopšanas tīrītājs jūs pārsteigs, dziļi iztīrot transportlīdzekļa salona tapsējumu, nodrošinot maksimālu kustību brīvību un pašas ierīces attīrīšanas funciju.
Dziļa audumu tīrīšana ar maksimālu pārvietošanās brīvību: SE 3-18 Compact izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas iekārta rūpīgi un bez atlikumiem iztīra tekstila virsmas. Kompaktais dizains nodrošina, ka ierīce ir parocīga, bet, pateicoties 18 V Kärcher Battery Power akumulatoram (nav iekļauts piegādes komplektācijā), to var izmantot pat tad, ja tuvumā nav kontaktligzdas. Ierīce ļauj transportlīdzekļa salonu iztīrīt tikai 12 līdz 24 minūšu laikā. Jūs vienā mirklī notīrīsiet netīrumus no automašīnu sēdekļiem, grīdas paklājiņiem un bagāžnieka, kā arī dārza mēbeļu polsterējuma – tikpat jaudīgi kā ar mūsu no kontaktligzdas darbināmajām izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas iekārtām. Garā un elastīgā sūkšanas šļūtene ar iekšējo tīrīšanas līdzekļa šļūteni garantē ērtu lietošanu un fleksibilitāti pat grūti pieejamās vietās. Pat pēc tīrīšanas beigām iekārta jūs pārsteigs ar savu higiēnisko sistēmas skalošanas funkciju, kas iztīra netīrumus no ierīces un šļūtenes, tādējādi novēršot baktēriju un smaku veidošanos. Pilnīgi saskaņā ar moto "tīrs transportlīdzeklis, tīra tīrīšanas ierīce".
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija ar tapsējuma un spraugu uzgaļiem optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Vienkārša un ātra tīrīšana, pateicoties efektīvai izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas metodei. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)Maksimāla pārvietošanās brīvība, pateicoties darbam, kas nav atkarīgs no barošanas avota. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Higiēniska skalošanas funkcijaPēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Ērta šļūtene "divi vienā"
- Integrēta šķidruma padeves šļūtene lieliskai ērtībai tīrīšanas laikā.
- Gara, elastīga sūkšanas šļūtene ērtai tīrīšanai, īpaši grūti pieejamās un šaurās vietās.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Kompakta konstrukcija.
- Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
- Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
- Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
- Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|184
|Darba platums (mm)
|75
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.7
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|2.9
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 12 (2,5 Ah) / apt. 24 (5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 225 x 261
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis tapsējumam
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis spraugām
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
- "Divi vienā" komforta sistēma ar integrēto izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni
Aprīkojums
- Sistēmas attīrīšanas funkcija
- Praktiska šļūtenes un piederumu uzglabāšana
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas sēdekļi
- Mīkstās mēbeles
- Paklāji