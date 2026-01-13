Akumulatora mazgājošais putekļsūcējs SE 3-18 Compact Home
Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta ir ideāli piemērota tapsētu virsmu (piemēram, mīksto mēbeļu, paklāju, automašīnu sēdekļu) tīrīšanai. Ar 18 V bateriju un sistēmas attīrīšanas funkciju.
Rūpīga tīrīšana apvienojumā ar kustību brīvību. Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta SE 3-18 Compact Home iztīrīs ar tapsējumu klātas virsmas līdz pat šķiedrai, neatstājot kairinošas vielas un darbojoties tikpat efektīvi kā iekārta ar strāvas kabeli. Ar šo tīrītāju Jums nebūs jāiegulda smags darbs, lai veicīgi, bet rūpīgi iztīrītu mīkstās mēbeles, matračus un paklājus Jūsu mājoklī, dārza mēbeles, arī automašīnu un autofurgonu salonus. Kompaktais dizains gādā par to, ka iekārta ir viegli lietojama, savukārt 18 V Kärcher Battery Power baterija – par to, ka to var izmantot pat tad, ja tuvumā nav elektrības rozetes. Baterija nav iekļauta komplektācijā. Arī garā un elastīgā iesūkšanas šļūtene ar tīrīšanas līdzekļa padevi nodrošinās lielu ērtību un lietošanas brīvību pat grūti pieejamās vietās. Lai sasniegtu lielisku rezultātu, ir nepieciešami lieliski piederumi un elementi: iekārtas attīrīšanas funkcija atbrīvo tās iekšējo sistēmu no netīrumiem un baktērijām, novēršot nepatīkamu smaku rašanos. Atbilstoši devīzei "tīrs transportlīdzeklis, tīra uzkopšanas iekārta".
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija ar tapsējuma un spraugu uzgaļiem optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Vienkārša un ātra tīrīšana, pateicoties efektīvai izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas metodei. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
18 V Kärcher Battery Power maināmā baterija (nav iekļauta standarta komplektācijā)Maksimāla pārvietošanās brīvība, pateicoties darbam, kas nav atkarīgs no barošanas avota. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Higiēniska skalošanas funkcijaPēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Ērta šļūtene "divi vienā"
- Integrēta šķidruma padeves šļūtene lieliskai ērtībai tīrīšanas laikā.
- Gara, elastīga sūkšanas šļūtene ērtai tīrīšanai, īpaši grūti pieejamās un šaurās vietās.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Kompakta konstrukcija.
- Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
- Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
- Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
- Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|184
|Darba platums (mm)
|75
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.7
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|2.9
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 12 (2,5 Ah) / apt. 24 (5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 225 x 261
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis tapsējumam
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis spraugām
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
- "Divi vienā" komforta sistēma ar integrēto izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni
Aprīkojums
- Sistēmas attīrīšanas funkcija
- Praktiska šļūtenes un piederumu uzglabāšana
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas sēdekļi
- Paklāji