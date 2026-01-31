Akumulatora mazgājošais putekļsūcējs SE 3-18 Compact Home Battery Set
Jaudīgais 18 V paklāju tīrītājs iztīrīs transportlīdzekļa salona tapsējumu, reizē nodrošinot maksimālu kustību brīvību. Iekārtai ir skalošanas (attīrīšanas) funkcija.
Dziļa šķiedru attīrīšana ar maksimālu kustību brīvību. SE 3-18 Compact Home Battery Set paklāju tīrītājs rūpīgi un bez atlikumiem notīra tekstilmateriālu virsmas. Pateicoties kompaktajam dizainam, ne tikai iekārta ir parocīga, bet to var izmantot arī tad, ja tuvumā nav kontaktligzdas. Par to gādā 18 V Kärcher Battery Power baterija (nav iekļauta komplektācijā). Tas ļauj iztīrīt transportlīdzekļa salonu tikai 12 līdz 24 minūšu laikā. Jūs vienā mirklī varat noņemt netīrumus no automašīnas sēdekļiem, grīdas paklājiņiem un bagāžnieka, kā arī dārza mēbelēm un tapsējuma – tikpat jaudīgi kā ar mūsu no kontaktligzdas darbināmajām izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas iekārtām. Garā un elastīgā sūkšanas šļūtene ar iekšējo tīrīšanas līdzekļa šļūteni garantē ērtu lietošanu un fleksibilitāti pat grūti pieejamās vietās. Pat pēc tīrīšanas beigām iekārta jūs pārsteigs ar savu higiēnisko sistēmas skalošanas funkciju, kas iztīra netīrumus no ierīces un šļūtenes, tādējādi novēršot baktēriju un smaku veidošanos. Pilnīgi saskaņā ar moto "tīrs transportlīdzeklis, tīra tīrīšanas ierīce".
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija ar tapsējuma un spraugu uzgaļiem optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Vienkārša un ātra tīrīšana, pateicoties efektīvai izsmidzināšanas-ekstrakcijas tīrīšanas metodei. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
18 V Battery Power maināmā baterijaMaksimāla pārvietošanās brīvība, pateicoties darbam, kas nav atkarīgs no barošanas avota. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Higiēniska skalošanas funkcijaPēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Ērta šļūtene "divi vienā"
- Integrēta šķidruma padeves šļūtene lieliskai ērtībai tīrīšanas laikā.
- Gara, elastīga sūkšanas šļūtene ērtai tīrīšanai, īpaši grūti pieejamās un šaurās vietās.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Kompakta konstrukcija.
- Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
- Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
- Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
- Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|184
|Darba platums (mm)
|75
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.7
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|2.9
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 12 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|46 / 77
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|414 x 225 x 261
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (1 gab.)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis tapsējumam
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis spraugām
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 1 l
- "Divi vienā" komforta sistēma ar integrēto izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni
Aprīkojums
- Sistēmas attīrīšanas funkcija
- Praktiska šļūtenes un piederumu uzglabāšana
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas sēdekļi
- Mīkstās mēbeles
- Paklāji