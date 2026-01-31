Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home

Šis jaudīgais un energoefektīvais paklāju tīrītājs SE 3 Compact Home spēj rūpīgi iztīrīt dažādas tekstila virsmas. Tam ir kompakts dizains un iekārtas tīrīšanas funkcija.

Kompakts dizains un dziļa tīrīšana. SE 3 Compact Home izsmidzināšanas-savākšanas tīrīšanas iekārta ir jaudīgs un energoefektīvs risinājums tekstila virsmu tīrīšanai. Iekārtas konstrukcija gādā par to, lai Jūs to varētu uzglabāt īpaši kompakti un lai tā vienmēr būtu pa rokai, kad nepieciešams veikt ātru un rūpīgu tīrīšanu. Netīrumi no mīkstajām mēbelēm un paklājiem tiek likvidēti ātri un efektīvi. Garā un elastīgā iesūkšanas šļūtene ar integrēto tīrīšanas līdzekļa šļūtenīti gādā par parocīgu tīrīšanu, arī grūti aizsniedzamās vietās. Garais strāvas kabelis nodrošina augstu kustību brīvību. Praktiskas uzglabāšanas iespējas gādā par to, lai visi piederumi vienmēr būtu rokasstiepiena attālumā. Lietotājiem nebūs jāsaskaras ar netīro ūdeni "divi vienā" tvertņu sistēmas dēļ. Kad uzkopšanas darbi ir paveikti, varat ieslēgt sistēmas tīrīšanas funkciju, lai novērstu baktēriju un nepatīkamu smaku veidošanos pašā iekārtā. Komplektācijā ietilpst uzgalis tapsējuma mazgāšanai, uzgalis mazgāšanai spraugās un tīrīšanas līdzeklis.

Īpašības un ieguvumi
Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home: Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātam
Tekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai. Vieglu un ātru tīrīšanu nodrošina iedarbīga izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija un jaudīgs, taču reizē energoefektīvs motors.
Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home: Īpaši izstrādāti piederumi ērtai un dziļai tīrīšanai
Ar tapsējuma mazgāšanas uzgali iespējams ātri un viegli iztīrīt arī piekaltušus, audumā ieēdušos netīrumust, savukārt ar spraugu mazgāšanas uzgali varēsiet iztīrīt arī grūti aizsniedzamas vietas. Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home: Higiēniska skalošanas funkcija
Pēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārta
  • Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
  • Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
  • Vietu taupoša uzglabāšana.
Divu tvertņu sistēma
  • Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
  • Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
  • Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
  • Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
  • Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
  • Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
  • Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
  • Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
  • Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Viegla un parocīga lietošana
  • Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša.
  • Intuitīva iekārtas lietošana.
  • Iekārta uzreiz ir gatava darbam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 500
Darbības rādiuss (m) 5.8
Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l) 1.7
Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l) 2.9
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Strāvas kabelis (m) 3.6
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 4.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 6
Izmēri (G x P x A) (mm) 450 x 225 x 260

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
  • Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
  • Uzgalis spraugu mazgāšanai
  • Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
  • Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene

Aprīkojums

  • Kabeļa uzglabāšana
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Divu tvertņu sistēma
  • Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Sistēmas attīrīšanas funkcija
Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home
Pielietošanas veidi
  • Paklāji
  • Mīkstās mēbeles
  • Automašīnas sēdekļi
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SE 3 Compact Home rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

