Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home Floor
Šis jaudīgais un energoefektīvais paklāju tīrītājs SE 3 Compact Home Floor spēj rūpīgi iztīrīt dažādas tekstila virsmas. Tam ir kompakts dizains un iekārtas tīrīšanas funkcija.
Kompakts dizains un dziļa tīrīšana. SE 3 Compact Home Floor izsmidzināšanas-savākšanas tīrīšanas iekārta ir jaudīgs un energoefektīvs risinājums tekstila virsmu tīrīšanai. Iekārtas konstrukcija gādā par to, lai Jūs to varētu uzglabāt īpaši kompakti un lai tā vienmēr būtu pa rokai, kad nepieciešams veikt ātru un rūpīgu tīrīšanu. Netīrumi no mīkstajām mēbelēm un paklājiem tiek likvidēti ātri un efektīvi. Elastīgā iesūkšanas šļūtene un garais kabelis garantē augstu komforta līmeni un kustību brīvību. Novatoriskais "divi vienā" XXL uzgalis kopā ar pagarinātājcaurulēm nodrošina ērtu vidēja izmēra paklāju uzkopšanu stāvus. Pievienojot to tieši uz roktura, ar uzgali iespējams iztīrīt lielākas mīkstās mēbeles divreiz ātrāk nekā ar parasto uzgali tapsējuma mazgāšanai. Praktiskas uzglabāšanas iespējas gādā par to, lai visi piederumi vienmēr būtu rokasstiepiena attālumā. Lietotājiem nebūs jāsaskaras ar netīro ūdeni "divi vienā" tvertņu sistēmas dēļ. Kad uzkopšanas darbi ir paveikti, varat ieslēgt sistēmas tīrīšanas funkciju, lai novērstu baktēriju un nepatīkamu smaku veidošanos pašā iekārtā. Komplektācijā ietilpst uzgalis tapsējuma mazgāšanai, uzgalis mazgāšanai spraugās un tīrīšanas līdzeklis.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai. Vieglu un ātru tīrīšanu nodrošina iedarbīga izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija un jaudīgs, taču reizē energoefektīvs motors.
Īpaši izstrādāti piederumi ērtai un dziļai tīrīšanaiNovatoriskais "divi vienā" XXL izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis kopā ar pagarinātājcaurulēm nodrošina ērtu vidēja izmēra paklāju tīrīšanu. Var pievienot arī tieši uz roktura, lai ātri iztīrītu tapsējumu. Ar tapsējuma mazgāšanas uzgali iespējams ātri un viegli iztīrīt arī piekaltušus, audumā ieēdušos netīrumust, savukārt ar spraugu mazgāšanas uzgali varēsiet iztīrīt arī grūti aizsniedzamas vietas. Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
Higiēniska skalošanas funkcijaPēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārta
- Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
- Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
- Vietu taupoša uzglabāšana.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
- Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
- Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
- Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Viegla un parocīga lietošana
- Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša.
- Intuitīva iekārtas lietošana.
- Iekārta uzreiz ir gatava darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|500
|Darbības rādiuss (m)
|6
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.7
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|2.9
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|3.6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 225 x 260
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas caurules: 2 Gabals(i), 0.5 m, Plastmasa
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgalis "divi vienā", XXL
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Uzgalis spraugu mazgāšanai
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Kabeļa uzglabāšana
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Divu tvertņu sistēma
- Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Sistēmas attīrīšanas funkcija
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas sēdekļi