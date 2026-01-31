Mazgāšanas putekļsūcējs SE 3 Compact Home Shoe N1
Jaudīgs un energoefektīvs izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrītājs rūpīgai tekstilmateriālu virsmu (piemēram, paklāju) tīrīšanai. Kompakts dizains un sistēmas tīrīšanas funkcija, kas gādā par pašas iekārtas tīrību pēc lietošanas.
Dziļa tīrība un kompakts dizains: SE 3 Compact Home Shoe N1 izsmidzināšanas-savākšanas tīrītājs ir jaudīgs un energoefektīvs risinājums tekstilmateriālu virsmu tīrīšanai. Kompaktais izmērs gādā par to, ka iekārtu var viegli uzglabāt, un tā ir ātri gatava lietošanai, kad vien nepieciešams veikt dziļu un parocīgu uzkopšanu. Netīrumi tiek ātri un efektīvi noņemti no mīkstajām mēbelēm un paklājiem. Elastīgā iesūkšanas šļūtene garantē augstu ērtības līmeni un kustības brīvību. Ar komplektā iekļauto Shoe!Cleaner var ātri, rūpīgi un bez pilieniem tīrīt dažāda veida sporta un ikdienas apavus. Pateicoties automātiskajai ūdens sasūkšanai tīrīšanas laikā, apavi ātri izžūst, nodrošinot ideālu tīrīšanas rezultātu īsā laikā. Visi piederumi vienmēr ir pa rokai, jo tos var praktiski glabāt uz pašas iekārtas. "Divi vienā" tvertnes sistēma gādā par to, ka lietotāji nenonāk saskarē ar netīrumiem. Pēc tīrīšanas pabeigšanas iekārtai var palaist higiēnisku sistēmas tīrīšanas funkciju, kas novērš nevēlamu baktēriju un smaku veidošanos. Komplektācijā ietilpst Shoe!Cleaner, izsmidzināšanas-savākšanas uzgalis uzkopšanai šaurākās vietās un dabīgs tīrīšanas līdzeklis RM 519N.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai. Vieglu un ātru tīrīšanu nodrošina iedarbīga izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija un jaudīgs, taču reizē energoefektīvs motors.
Novatoriskais Shoe!Cleaner – efektīvai apavu tīrīšanaiTīrība bez netīrā ūdens pilieniem, jo ūdens tiek automātiski nosūkts tīrīšanas procesa laikā. Zems atlikušais mitrums, kas nodrošina ātrāku apavu nožūšanu. Sistēmas tīrīšanas funkcija novērš piederumu novārtīšanos uzkopšanas laikā. Arī rokas paliek tīras, un piederumus var uzglabāt uzreiz pēc lietošanas.
Higiēniska skalošanas funkcijaPēc tīrīšanas iekārta tiek iztīrīta, izmantojot skalošanas funkciju. Tas izskalo visus atlikušos netīrumus un novērš nepatīkamas smakas, kas varētu rasties no baktēriju uzkrāšanās. Ļauj nekavējoties uzglabāt tīru iekārtu.
Īpaši kompakta, vietu taupoša iekārta
- Ērti izmantojama, arī šaurās un grūti pieejamās vietās.
- Ar praktisku rokturi ātrai un ērtai iekārtas pārvietošanai.
- Vietu taupoša uzglabāšana.
Divu tvertņu sistēma
- Vienkārša ūdens tvertnes uzpildīšana.
- Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
- Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Ar šarnīra savienojumu uz šļūtenes vēl lielākai pārvietošanās brīvībai.
Praktiska piederumu un šļūteņu uzglabāšana
- Viegli transportēt ar vienu roku: visus komplektā iekļautos piederumus un šļūteni var novietot tieši uz iekārtas.
- Visi piederumi vienmēr ir pievienoti iekārtai, lai Jūs varētu paļauties uz to, ka tie atrodas lietošanas vietā.
Glabāšanas vieta maziem piederumiem
- Praktiska īslaicīgai uzglabāšanai tīrīšanas laikā.
- Lieliski piemērota sūkļiem, drāniņām un citām mazām lietām.
Viegla un parocīga lietošana
- Iekārtas ieslēgšana un izslēgšana ir pavisam vienkārša.
- Intuitīva iekārtas lietošana.
- Iekārta uzreiz ir gatava darbam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|500
|Darbības rādiuss (m)
|5.8
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|1.7
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|2.9
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|3.6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 225 x 260
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.9 m
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Uzgalis spraugu mazgāšanai
- Shoe!Cleaner
- Tīrīšanas līdzekļi: Dabīgais paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519N, 1 l
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Kabeļa uzglabāšana
- Divu tvertņu sistēma
- Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Sistēmas attīrīšanas funkcija
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas sēdekļi
- Apavi, pārgājienu zābaki
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
