Mazgāšanas putekļsūcējs SE 4 Go!Further
SE 4 Go!Further ir ierobežotas sērijas iekārta melnā krāsā ar 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ sastāvā un ekskluzīviem piederumiem, piemēram, mīksto mēbeļu uzgali dzīvnieku spalvām.
Mazgājošais putekļsūcējs SE 4 Go!Further, kas iet soli tālāk – ierobežotas sērijas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾, ar ekskluzīviem piederumiem nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu un augstu ērtības līmeni. SE 4 ar savu pievilcīgo dizainu nodrošina dziļu, higiēnisku tīrību daudzās tekstilmateriālu virsmās. Kärcher pārbaudītā izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu: tīrs krāna ūdens un Kärcher RM 519 paklāju tīrīšanas līdzeklis ar spiedienu tiek izsmidzināts dziļi tekstilmateriālu šķiedrās un pēc tam kopā ar atbrīvotajiem netīrumiem tiek iesūkts atpakaļ iekārtā. Tas ir deāli piemērots ģimenēm, mājsaimniecībām ar mājdzīvniekiem un ar alerģijām sirgstošiem cilvēkiem. Iekārta ir daudzfunkcionāls "trīs vienā" produkts, kas darbojas arī kā pilnvērtīgs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs. Lielā, caurspīdīgā četru litru tīrā ūdens tvertne ir triecienizturīga un noņemama, tādējādi to ir viegli piepildīt un iztukšot. "Trīs vienā" rokturis ir izstrādāts tā, lai tvertni varētu viegli pārnēsāt, atvērt, aizvērt un iztukšot. Komplektācijā esošie piederumi var tikt glīti novietoti uz pašas iekārtas. Tā ir viegli tīrāma pēc lietošanas, lai gādātu par ilgu produkta kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Viegla un ātra tīrīšana ar iedarbīgu izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģiju. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
Noņemama tīrā ūdens tvertneTīrā ūdens tvertni ir viegli piepildīt un iztukšot, jo nav nepieciešams atvērt iekārtu. Triecienizturīga un caurredzama tvertne nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Tīrā ūdens tvertne viegli iebīdāma iekārtā.
Ilgtspējības funkcijasKonstrukcija ar 25 % pārstrādātas plastmasas¹⁾. No 100 % pārstrādātas plastmasas izgatavota tīrīšanas līdzekļa pudele²⁾ Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
- Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Rokturis ar fiksācijas funkciju nepārtrauktai izsmidzināšanai tīrīšanas laikā.
Daudzfunkcionāls produkts "trīs vienā"
- Universāls lietojums: ar piemērotiem piederumiem varat gan tīrīt tekstila virsmas ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas palīdzību, gan veikt sauso un slapjo uzkopšanu paklājiem un cietajiem grīdas segumiem.
Parocīgs rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Izstrādāta tā, lai būtu ērti pārnēsāt iekārtu, kā arī atvērt, aizvērt vai iztukšot tvertni.
Ergonomiski piederumi sausajai un slapjajai uzkopšanai, tīrīšanai ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtu
- Vienkārša piederumu pievienošana un noņemšana ar vienu klikšķi.
- Egonomiskais grīdas uzgalis nodrošina papildu ērtības lielu, ar paklāju klātu platību tīrīšanā.
- Daudzveidīgas lietošanas iespējas un plašs piederumu klāsts (piemēram, ātri nomaināmais grīdas uzgalis cietajām grīdām, paklājiem) kā sausai, tā slapjai uzkopšanai. Tie ir savietojami arī ar vairākiem sausās un slapjās uzkopšanas putekļsūcējiem.
Praktiskas piederumu uzglabāšanas iespējas
- Piederumus un izsmidzināšanas-iesūkšanas šļūteni var glīti novietot iekārtas korpusā un nelielajā glabātuvē. Tādējādi viss ir kārtībā un vienmēr pa rokai, kur vien tas būtu nepieciešams.
- Parocīga novietne uz iekārtas, lai tīrīšanas laikā ērti uzglabātu sūkļus, lupatiņas un citus sīkus priekšmetus.
- Praktisks āķis ērtai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
Izturīgs iekārtas korpuss un triecienizturīga tīrā ūdens tvertne
- Izturīgs dizains.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Darba platums (mm)
|227
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 385 x 535
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Tīrīšanas līdzekļa pudele bez korķa un etiķetes
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas caurules: 2 Gabals(i), 0.5 m, Plastmasa
- Grīdas uzgalis ar piederumu cietajām virsmām: 227 mm
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Uzgalis spraugu mazgāšanai
- Slapjās un sausās uzkopšanas grīdas uzgalis: Ātri nomaināmi uzgaļi gan cietajām grīdām, gan paklājiem
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Mīksto mēbeļu uzgalis mājdzīvnieku spalvu savākšanai
- Putu filtrs
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 1 l
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Izturīgs buferis
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Ar paklāju klātas grīdas
- Automašīnas sēdekļi
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki
- Matrači
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SE 4 Go!Further rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.