Mazgāšanas putekļsūcējs SE 5
SE 5 viegli iztīra tādas tekstila virsmas kā paklājus un tapsējumu, gādājot par higiēnisku tīrību. Lieliski piemērota mājsaimniecībām, kurās uzturas ģimenes, mājdzīvnieki un ar alerģijām sirgstoši cilvēki.
Dziļās tīrīšanas iedarbība apvienojumā ar ergonomisku iekārtas konstrukciju un daudzfunkcionalitāti. Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta SE 5 rūpīgi iztīra tādas tekstilmateriālu virsmas kā paklājus, tapsējumu, mīkstās mēbeles, matračus, sienas segas un automašīnu sēdekļus. Jūs to varēsiet pārvietot, velkot aiz sevis bez jebkādas piepūles. Šī pārbaudītā Kärcher tīrīšanas tehnoloģija gādā par labāko uzkopšanas rezultātu: tīrs krāna ūdens un Kärcher paklāju tīrīšanas līdzeklis RM 519 ar spiedienu tiek iesmidzināts dziļi starp auduma šķiedrām un savākts reizē ar atmiekšķētajiem netīrumiem. Iekārta ir lieliski piemērota mājsaimniecībām, kurās uzturas ģimenes, mājdzīvnieki un ar alerģijām sirgstoši cilvēki. Tā ir daudzfukcionāla – ar pilnvērtīgo piederumu klāstu Jūs to varat izmantot arī kā slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju. Tai ir arī citas priekšrocības, piemēram, divu tvertņu sistēma, kas gādā par vieglu apiešanos ar tīrā un netīrā ūdens tvertni, ergonomisks rokturis iekārtas pārvietošanai un praktiska piederumu novietne tieši uz pašas iekārtas. Lai gādātu par iekārtas ilgmūžību, tās tīrīšana un apkope pēc lietošanas ir padarīta īpaši viegla.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Efektīva izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija ātrai uzkopšanai bez piepūles. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
Viegli lietojama divu tvertņu sistēmaDivas atsevišķas – tīrā un netīrā ūdens – tvertnes un rokturis pārnēsāšanai. Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Rokturis ar fiksācijas funkciju nepārtrauktai izsmidzināšanai tīrīšanas laikā.
Daudzfunkcionāls produkts "trīs vienā"
- Universāls lietojums: ar piemērotiem piederumiem varat gan tīrīt tekstila virsmas ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas palīdzību, gan veikt sauso un slapjo uzkopšanu paklājiem un cietajiem grīdas segumiem.
Ergonomiski piederumi sausajai un slapjajai uzkopšanai, tīrīšanai ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtu
- Vienkārša piederumu pievienošana un noņemšana ar vienu klikšķi.
- Ergonomiskais grīdas uzgalis padara lielu, ar paklājiem klātu segumu mazgāšanu parocīgu.
- Daudzveidīgs lietojums ar plašu piederumu klāstu slapjajai un sausajai uzkopšanai (piemēram, pārslēdzams grīdas uzgalis sausajai uzkopšanai). Daļa no piederumu klāsta ir saderīga ar slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējiem.
Praktiskas piederumu uzglabāšanas iespējas
- Piederumus un izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni var uzglabāt uz pašas iekārtas, lai viss izskatītos akurāti un vienmēr būtu pa rokai, kad vien nepieciešams.
Plakanais filtrs gādā par uzkopšanu bez pūliņiem
- Slapjā un sausā uzkopšana bez pārtraukumiem: nav vajadzības apstāties, lai nomainītu filtru.
- Kārtīga putekļu un netīrumu savākšana.
- Atsevišķs filtra aizvirtnis parocīgai un ātrai filtra nomaiņai bez saskares ar netīrumiem.
Attractive design with large buttons and practical twist locks.
- Ērtai lietošanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Ļauj viegli pārvietot izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārtu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Darba platums (mm)
|227
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|424 x 320 x 466
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas caurules: 2 Gabals(i), 0.5 m, Plastmasa
- Grīdas uzgalis ar piederumu cietajām virsmām: 227 mm
- Uzgalis spraugām
- Sausās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis tapsējumam
- Plakanais filtrs: Standarta
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 100 ml
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Ar paklāju klātas grīdas
- Automašīnas sēdekļi
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki
- Matrači