Mazgāšanas putekļsūcējs SE 6 Signature Line
Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārta SE 6 Signature Line ir ideāli piemērota mājsaimniecībām, kurās uzturas ģimenes, ar alerģijām sirgstoši cilvēki un mājdzīvnieki.
Tikai mūsu novatoriskākie, augstākās veiktspējas produkti ir apzīmēti ar uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) vārdu. Iekārta ir apzīmēta ar viņa oriģinālo parakstu, un tai ir iespaidīga tīrīšanas veiktspēja, sevišķi plašs piederumu klāsts un konstrukcija, ko varat parocīgi vilkt aiz sevis. Iekārta gādā par higiēnisku tīrību uz daudzām tekstila virsmām. Pārbaudītā izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģija nodrošina vislabāko tīrīšanas rezultātu: tīrais krāna ūdens un RM 519 paklāju tīrīšanas līdzeklis ar spiedienu tiek ievirzīts dziļi tekstilšķiedrā un pēc tam kopā ar netīrumiem iesūkts atpakaļ tīrītājā. Tas ir ideāli piemērots mājsaimniecībām, kurās uzturas ģimenes, ar alerģijām sirgstoši cilvēki vai mājdzīvnieki. SE 6 Signature Line ir daudzfunkcionāls "trīs vienā" produkts, ko kopā ar piederumiem var izmantot arī kā slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju. Citas priekšrocības – no iekārtas izņemama divu tvertņu sistēma, ergonomisks rokturis ērtai pārvietošanai un praktiska piederumu novietne uz iekārtas. Pēc lietošanas iekārtu ir viegli iztīrīt, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Signature Line priekšrocībasAr uzņēmuma dibinātāja Alfrēda Kērhera (Alfred Kärcher) parakstu izceltās iekārtas ir labākās savā kategorijā. Papildu ieguvumi – lietotnes atbalsts un pagarināta garantija. Ergonomisko atbalsta rokturi var piestiprināt pie caurulēm, lai panāktu labāku vadību, kamēr tīrat ar paklājiem klātas grīdas.
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Viegla un ātra tīrīšana ar iedarbīgu izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģiju. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
Viegli lietojama divu tvertņu sistēmaDivas atsevišķas – tīrā un netīrā ūdens – tvertnes un rokturis pārnēsāšanai. Ērta netīrā ūdens tvertnes noņemšana un iztukšošana bez saskares ar netīrumiem.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"
- Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā.
- Rokturis ar fiksācijas funkciju nepārtrauktai izsmidzināšanai tīrīšanas laikā.
Daudzfunkcionāls produkts "trīs vienā"
- Universāls lietojums: ar piemērotiem piederumiem varat gan tīrīt tekstila virsmas ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas palīdzību, gan veikt sauso un slapjo uzkopšanu paklājiem un cietajiem grīdas segumiem.
Ergonomisks atbalsta rokturis
- Īpašs rokturis padara lielāku tekstila virsmu tīrīšanu ērtāku un vieglāku, kad uzkopjat ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģiju.
- Pielāgojams augstums: roktura pozīciju vai individuāli pielāgot atbilstoši katra lietotāja augumam.
- Ērta iekārtas lietošana ar abām rokām.
Ergonomiski piederumi sausajai un slapjajai uzkopšanai, tīrīšanai ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtu
- Vienkārša piederumu pievienošana un noņemšana ar vienu klikšķi.
- Ergonomiskais izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas grīdas uzgalis, kas paredzēts lielu, ar paklāju segtu virsmu tīrīšanai un ko izmanto kopā ar atbalsta rokturi, kā arī izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas uzgaļi tapsējumam un ar tapsējumu klātām spraugām nodrošina ērtu iekārtas lietošanu.
- Daudzveidīgs lietojums ar plašu piederumu klāstu slapjajai un sausajai uzkopšanai (piemēram, pārslēdzams grīdas uzgalis sausajai uzkopšanai). Daļa no piederumu klāsta ir saderīga ar slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējiem.
Praktiskas piederumu uzglabāšanas iespējas
- Piederumus un izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūteni var uzglabāt uz pašas iekārtas, lai viss izskatītos akurāti un vienmēr būtu pa rokai, kad vien nepieciešams.
Plakanais filtrs gādā par uzkopšanu bez pūliņiem
- Slapjā un sausā uzkopšana bez pārtraukumiem: nav vajadzības apstāties, lai nomainītu filtru.
- Kārtīga putekļu un netīrumu savākšana.
- Atsevišķs filtra aizvirtnis parocīgai un ātrai filtra nomaiņai bez saskares ar netīrumiem.
Pievilcīgs dizains: lielas spiedpogas, parocīgas fiksācijas funkcijas, ergonomisks rokturis pārnēsāšanai.
- Ērtai lietošanai.
- Ļauj viegli pārvietot izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas tīrīšanas iekārtu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Darba platums (mm)
|227
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|424 x 320 x 466
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas caurules: 2 Gabals(i), 0.5 m, Plastmasa
- Grīdas uzgalis ar piederumu cietajām virsmām: 227 mm
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Uzgalis spraugu mazgāšanai
- Uzgalis spraugām
- Sausās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis tapsējumam
- Plakanais filtrs: Standarta
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 1 l
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Atbalsta rokturis
- Divu tvertņu sistēma
- Praktiska šļūtenes un piederumu novietne
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Ar paklāju klātas grīdas
- Automašīnas sēdekļi
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki
- Matrači