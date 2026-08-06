Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
15 litru nerūsējošā tērauda tvertne ir apvienota ar 4 metru vadu, 1,8 metru iesūkšanas šļūteni un jauno, praktisko pūtēja funkciju: KWD 2 S V-15/4/18 nodrošina īpaši augstu iesūknēšanas jaudu un energoefektivitāti.
Jaudīga iesūkšana un augsta energoefektivitāte ar tikai 1000 vatu enerģijas patēriņu. KWD 2 S V-15/4/18 izceļas ar savu kompakto, pievilcīgo konstrukciju, kas ietver 15 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 4 metru vadu un 1,8 metrus garu iesūkšanas šļūteni. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēja, iesūkšanas šļūtenes un grīdas uzgaļa ar fiksatoriem lieliski saskaņotā kombinācija garantē perfektus tīrīšanas rezultātus, savācot sausus, slapjus, smalkus vai raupjus netīrumus. Citas priekšrocības ietver rīku un sīku detaļu drošu novietošanu uzglabāšanas plauktā, kā arī iespēju īslaicīgi novietot rokturi uz ierīces korpusa. Uz bufera ierīkotā novietne ļauj ātri un ērti uzglabāt caurules un grīdas uzgali darba pārtraukumos. Papildu funkcijas ietver praktisko pūtēja funkciju grūti aizsniedzamām vietām un "Pull & Push” fiksācijas sistēmu. Tas nozīmē, ka tvertni jebkurā brīdī var vienkārši atvērt un aizvērt.
Īpašības un ieguvumi
Praktiska piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Kompakta iekārtas uzglabāšana
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maissTrīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu. Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku detaļu, piemēram, skrūvju un naglu, droša uzglabāšana.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|220
|Vakuums (mbar)
|maks. 220
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 43
|Tvertnes tilpums (l)
|15
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva melna Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|353 x 328 x 431
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Flīsa filtra maisi (gab.): 1 Gabals(i)
- Putu filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Flīsa filtra maiss: trīsslāņu
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
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