Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 2 Foam 12L *EU
Kompaktais, sākuma līmeņa slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 2 Plus V-12/4/18 uzrunā lietotājus ar 12 l plastmasas tvertni, 4 m kabeli, 1,8 m garu iesūkšanas šļūteni un pūtēja funkciju.
WD 2 Plus V-12/4/18 atstāj iespaidu ar savu kompakto konstrukciju, izcilo jaudu un energoefektivitāti – enerģijas patēriņš ir tikai 1000 W. Ierīce nodrošina labākos tīrīšanas rezultātus, savācot sausus, slapjus, smalkus vai raupjus netīrumus. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir izturīga 12 litru plastmasas tvertne, 4 metru vads, kā arī 1,8 metrus gara iesūkšanas šļūtene ar taisnu rokturi, grīdas uzgalis ar fiksatoriem, porolona filtrs un flīsa filtra maiss. Putekļsūcējam ir arī praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vietās, kurās iesūkšana ir apgrūtināta. Uzglabāšanas vieta uz ierīces korpusa tiek izmantota rīku un sīku detaļu, piemēram, skrūvju un naglu, drošai uzglabāšanai. Caurules un grīdas uzgaļus var arī ātri un ērti uzstādīt novietnē uz bufera. Turklāt ierīcei ir vietu taupoša glabātuve, vienkārša piederumu glabātuve, "Pull & Push” fiksācijas sistēma un ergonomiskas formas rokturis ērtai pārnēsāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Praktiska piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Kompakta iekārtas uzglabāšana
Pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|220
|Vakuums (mbar)
|maks. 220
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 43
|Tvertnes tilpums (l)
|12
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|4.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 378
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
- Putu filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca