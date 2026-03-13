Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3
Jaudīgais un energoefektīvais WD 3 daudzfunkcionālais putekļu sūcējs ir aprīkots ar 17 litru plastmasas tvertni, kārtridža filtru, kā arī piederumiem.
Neskatoties uz tā 1000 vatu enerģijas patēriņu, kompaktais "WD 3" daudzfunkcionālais putekļu sūcējs ir tik par jaudīgs, kā 1400 vatu putekļu sūcējs. Tā triecienizturīgās plastmasas tvertnes ietilpība ir 17 litri. Kārtridža filtrs ļauj nemainot filtru uzsūkt gan sausus, gan mitrus netīrumus. Jaunajai sūkšanas šļūtenei un, vissvarīgāk, - jaunajam uzspraužamajam grīdas seguma uzgalim ar jaucēju, ir būtiska loma, lai nodrošinātu ideālu tīrīšanas rezultātu. Viegli noņemamais rokturis jums ļauj pievienot piederumus tieši pie sūkšanas šļūtenes. Praktiskais novietošanas stāvoklis ļauj ērti un uzreiz novietot iesūces cauruli un grīdas seguma uzgali darba pārtraukumu laikā uz ierīces. Papildu iespējas, tādas, kā fēna funkcija, "Pavelciet un nospiediet" (Pull & Push) bloķēšanas sistēma, kā arī ergonomiskais pārvietošanas rokturis un īpaši praktiskā vada un piederumu uzglabāšanas sistēma padara strādāšanu ar "WD 3" vieglu.
Īpašības un ieguvumi
Īpašs kārtridža filtrs
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Optimāli izstrādāts grīdas uzgalis un iesūkšanas šļūtene
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama iesūkšanas šļūtene, strāvas kabelis un piederumu uzglabāšana.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Kompakts dizains
- Pielāgojama un universāla lietošana.
- Vietu taupoša uzglabāšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas jauda (W)
|200
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|388 x 340 x 503
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Cilindrveida filtri (gab.): 1 Gabals(i)
- Papīra filtri (gab.): 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Pūtēja funkcija
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Hobija darbnīca
- Pagrabs
- Ieeja
- Automašīnas salons
- Šķidrumi
