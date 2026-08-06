Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 P
"WD 3 P" daudzfunkcionālajam putekļu sūcējam ir 17 litru tvertne un ligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Ierīce pārliecina ar lielo sūkšanas jaudu un energoefektivitāti.
"WD 3 P" daudzfunkcionālais putekļu sūcējs ir tik pat jaudīgs, kā 1400 vatu putekļu sūcējs, tikai tā enerģijas patēriņš ir vien 1000 vati. Tam ir triecienizturīga 17 litru ietilpīga tvertne un kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju elektriskajiem rīkiem. Izmantojot piederumus/rīkus, putekļu sūcējs automātiski ieslēdzas un sasūc palikušos netīrumus. Kārtridža filtrs nemainot filtru ļauj uzsūkt gan sausus, gan mitrus netīrumus. Ierīces jaunizstrādātā sūkšanas šļūtene un jaunais uzspraužamais grīdas seguma uzgalis ar divām gumijas un divām saru joslām efektīvi savāc visa veida netīrumus. Pateicoties tā noņemamajam rokturis, piederumus iespējams pieslēgt tieši pie sūkšanas šļūtenes. Citas vērā ņemama funkcijas - fēna funkcija, "Pavelciet un nospiediet" (Pull & Push) bloķēšanas sistēma, novietošanas stāvoklis, ergonomiskais pārvietošanas rokturis, praktiskā vads un piederumu uzglabāšanas sistēma.
Īpašības un ieguvumi
Īpašs kārtridža filtrs
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Optimāli izstrādāts grīdas uzgalis un iesūkšanas šļūtene
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem
- Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta
- Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama iesūkšanas šļūtene, strāvas kabelis un piederumu uzglabāšana.
"Push & Pull" savietošanas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Kompakts dizains
- Pielāgojama un universāla lietošana.
- Vietu taupoša uzglabāšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sūkšanas jauda (W)
|200
|Tvertnes tilpums (l)
|17
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Strāvas kabelis (m)
|4
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|7.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|388 x 340 x 502
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Cilindrveida filtri (gab.): 1 Gabals(i)
- Papīra filtri (gab.): 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Cilindriskais filtrs: Celuloze
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Pūtēja funkcija
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Hobija darbnīca
- Pagrabs
- Ieeja
- Automašīnas salons
- Šķidrumi
Piederumi
Atrast WD 3 P rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.