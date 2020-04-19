Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY): Cilindriskais filtrs
Cilindriskais filtrs
Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas. Vienkārša filtra uzstādīšana un noņemšana, to pagriežot (bez papildu fiksācijas daļas).
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY): Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY): Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Virsma sīkumu novietošanai
  • Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Praktiska pūtēja funkcija
  • Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
  • Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
  • Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1000
Sūkšanas jauda (W) 230
Vakuums (mbar) maks. 230
Gaisa plūsma (l/s) maks. 45
Tvertnes tilpums (l) 19
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
Strāvas kabelis (m) 4
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 60 - 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 74
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 7
Izmēri (G x P x A) (mm) 353 x 328 x 523

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
  • Iesūkšanas birste ar cietiem sariem
  • Cilindrveida filtri (gab.): 1 Gabals(i)
  • Flīsa filtra maisi (gab.): 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Cilindriskais filtrs: Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: trīsslāņu
  • Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
  • Pūtēja funkcija
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Salokāms rokturis pārnēsāšanai
  • Āķis strāvas kabelim
  • Novietošanas stāvoklis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
Pielietošanas veidi
  • Terase
  • Automašīnas salons
  • Garāža
  • Darbnīca
  • Pagrabs
  • Šķidrumi
  • Ieeja
  • Hobija darbnīca
Piederumi
Atrast WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY) rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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