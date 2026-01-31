Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22: 18 V + 18 V = 36 V jauda
18 V + 18 V = 36 V jauda
Jaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas. Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22: Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22: Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija
Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu novietne
  • Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
  • Kompakta iekārtas uzglabāšana
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
  • Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
  • Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
  • Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Motora spriegums (V) 36
Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
nominālā ieejas jauda (W) 380
Sūkšanas jauda (W) 100
Vakuums (mbar) maks. 150
Gaisa plūsma (l/s) maks. 32
Tvertnes tilpums (l) 20
Tvertnes materiāls Plastmasa
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i)) 2
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) apt. 14 (2,5 Ah) / apt. 28 (5 Ah)
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 66
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 6.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 9.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 385 x 356 x 526

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
  • Uzgalis spraugām
  • Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu

Aprīkojums

  • Pūtēja funkcija
  • Novietošanas stāvoklis
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22
Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 Dual V-20/22
Pielietošanas veidi
  • Darbnīca
  • Terase
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza šķūīnis
  • Automašīnas salons
  • Šķidrumi
  • Garāža
  • Pagrabs
  • Ieeja
  • Hobija darbnīca
