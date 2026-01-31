Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
Īpašības un ieguvumi
18 V + 18 V = 36 V jaudaJaudīgs 36 V motors, ko darbina divas 18 V litija jonu baterijas. Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Kompakta iekārtas uzglabāšana
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Motora spriegums (V)
|36
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|380
|Sūkšanas jauda (W)
|100
|Vakuums (mbar)
|maks. 150
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 32
|Tvertnes tilpums (l)
|20
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|2
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 28 (5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar ātro lādētāju 80%/100% (min)
|143
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|66
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|385 x 411 x 524
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 5,0 Ah Battery Power baterija (2 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power ātrais lādētājs (2 gab.)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pūtēja funkcija
- Novietošanas stāvoklis
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Terase
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza šķūīnis
- Automašīnas salons
- Šķidrumi
- Garāža
- Pagrabs
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.