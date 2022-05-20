Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4 P S V-20/5/22
Īpaši jaudīgs un energoefektīvs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar 20 l nerūsējošā tērauda tvertni, kontaktligzdu elektrisko instrumentu pieslēgšanai, 5 m strāvas kabeli, 2,2 m šļūteni un pūtēja funkciju.
WD 4 P S V-20/5/22 slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir īpaši jaudīgs, taču reizē arī energoefektīvs, jo tā enerģijas patēriņš ir tikai 1000 W. Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ar fiksatoriem ir optimāli salāgoti, lai nodrošinātu lielisku tīrīšanas rezultātu. Iespējams ilgstoši sūkt slapjus, sausus, smalkus un rupjus netīrumus bez vajadzības pēc pārtraukuma filtra nomaiņai. Putekļsūcējam ir triecienizturīga, 20 litru nerūsējošā tērauda tvertne, 5 metrus garš strāvas kabelis, 2,2 metrus gara iesūkšanas šļūtene, grīdas uzgalis ar fiksatoriem, plakanais filtrs un flīsa filtra maiss. Iebūvētā kontaktligzda ļauj pieslēgt elektriskos instrumentus, tos lietojot, tiek nodrošināta putekļsūcēja automātiska ieslēgšanās un izslēgšanās. Patentētās tehnoloģijas dēļ filtru var izņemt pāris sekunžu laikā bez saskares ar netīrumiem. Vietās, kurām ir grūti piekļūt, uzkopšanai var izmantot pūtēja funkciju. Noņemamais šļūtenes rokturis ļauj pievienot piederumus tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Pašu šļūteni var nostiprināt uz iekārtas galvas, savukārt cauruļu un grīdas uzgaļu uzglabāšanai ir atvēlēta vieta uz iekārtas bufera. Citas priekšrocības: Pull & Push fiksācijas sistēma, kas ļauj viegli atvērt un aizvērt iekārtu, kā arī ergonomiskas formas rokturis parocīgai iekārtas pārvietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1100
|Sūkšanas jauda (W)
|240
|Vakuums (mbar)
|maks. 240
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 55
|Tvertnes tilpums (l)
|20
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 365 x 524
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 4 P S V-20/5/22 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.