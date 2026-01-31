Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further ir ierobežotas sērijas slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs, kas izgatavots no 35 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ un aprīkots ar ekskluzīviem piederumiem, piemēram, uzgali automašīnai.
Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 4 S Go!Further, kas iet soli tālāk – ierobežotas sērijas iekārta melnā krāsā, kas izgatavota no 35 % pārstrādātas plastmasas¹⁾, ar ekskluzīviem piederumiem nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu un augstu ērtības līmeni. WD 4 S Go!Further ar automašīnas sprauslu un iesūkšanas birstītes komplektu ir ārkārtīgi jaudīgs un energoefektīvs ar 1100 vatiem: tā iesūkšanas šļūtene un maināmais grīdas uzgalis ir optimāli saskaņoti, lai nodrošinātu labāko tīrīšanas rezultātu. Iekārta ir aprīkota ar noturīgu un triecienizturīgu 20 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 5 metru kabeli, 2,2 metru iesūkšanas šļūteni, maināmo grīdas uzgali, plakanu plisēto filtru un flīsa filtra maisu. Pateicoties patentētajai tehnoloģijai, slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēja filtrs ir viegli un ātri noņemams dažās sekundēs, lai to varētu rūpīgi iztīrīt, nesaskaroties ar netīrumiem. Atsevišķos gadījumos īpaši noderīga ir arī papildu pūtēja funkcija. Noņemamais rokturis ļauj piederumus piestiprināt tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Šļūteni var kompakti uzglabāt uz iekārtas galvas. Caurules un grīdas uzgalis arī ātri un ērti novietojami uz iekārtas bufera.
Īpašības un ieguvumi
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Ilgtspējības funkcijasKonstrukcija ar 35 % pārstrādātas plastmasas¹⁾ Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra. Iepakojumā ir plastmasas maisiņi, kas izgatavoti no vismaz 50 % pārstrādāta materiāla²⁾.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtru maiss ar praktisku fiksācijas sistēmu
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1100
|Sūkšanas jauda (W)
|240
|Vakuums (mbar)
|maks. 240
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 55
|Tvertnes tilpums (l)
|20
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva melna Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis melna
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus. / ²⁾ Attiecas uz iepakojumu kastē.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis automašīnām
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Iesūkšanas birste ar cietiem sariem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
Atrast WD 4 S Go!Further rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.