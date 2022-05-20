Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4 V-20/5/22
Īpaši jaudīgs un energoefektīvs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ar 20 l plastmasas tvertni, parocīgu plakano filtru, 5 m strāvas kabeli un 2,2 m šļūteni. Ar papildu pūtēja funkciju.
WD 4 V-20/5/22 ir jaudīgs un energoefektīvs slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs, kuram ir tikai 1000 W liels enerģijas patēriņš. Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ar fiksatoriem ir perfekti pielāgoti, lai panāktu labākos sauso, mitro, smalko vai rupjo netīrumu tīrīšanas rezultātus, kā arī tīrīšana var notikt bez pārtraukumiem, jo filtrs nav jāmaina. Putekļsūcējam ir triecienizturīga, 20 litru liela plastmasas tvertne, 5 metrus garš strāvas kabelis, 2,2 metrus gara iesūkšanas šļūtene, grīdas uzgalis ar fiksatoriem, plakanais filtrs un flīsa filtra maiss. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējā esošo filtru var izņemt viegli un ātri – tikai dažu sekunžu laikā –, to nodrošina patentētā tehnoloģija, kas, savukārt, gādā par rūpīgu tīrīšanu bez saskares ar netīrumiem. Grūti piekļūstamu vietu tīrīšanai lieliski noder arī pūtēja funkcija. Noņemamais rokturis ļauj pievienot piederumus tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Caurules un grīdas uzgaļus var ātri un parocīgi novietot uz putekļsūcēja bufera, turpretī šļūteni iespējams uztīt uz iekārtas galvas. Pull & Push fiksācijas sistēma ļauj viegli atvērt un aizvērt tvertni, un putekļsūcējam ir ergonomiskas formas rokturis ērtai iekārtas pārvietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusaVietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas. Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietneVietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Flīsa filtru maiss ar praktisku fiksācijas sistēmu
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1100
|Sūkšanas jauda (W)
|240
|Vakuums (mbar)
|maks. 240
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 55
|Tvertnes tilpums (l)
|20
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|6.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|384 x 365 x 526
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
