Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
Izcili jaudīgs: Ierīce WD 5 P S V-25/5/22, kas ir aprīkota ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, strāvas kontaktligzdu, 5 metru vadu un 2,2 metru iesūkšanas šļūteni, ir ideāli piemērota dažādiem tīrīšanas uzdevumiem mājās.
Izcila iesūkšanas jauda un energoefektivitāte: Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 5 P S V-25/5/22 nodrošina labākos iespējamos tīrīšanas rezultātus ar tikai 1100 vatu enerģijas patēriņu – sausiem, slapjiem, smalkiem un raupjiem netīrumiem. Ierīce ir aprīkota ar izturīgu 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 5 metru vadu, 2,2 metrus garu iesūkšanas šļūteni, pārslēdzamu grīdas uzgali, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Elektroinstrumentus var vienkārši pieslēgt pie strāvas kontaktligzdas ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Netīrumi, kas radušies zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek tieši iesūkti. Pagriežamo slēdzi var izmantot, lai pēc vajadzības pielāgotu iesūkšanas jaudu. Pateicoties patentētajai filtra izņemšanas tehnoloģijai, plakano, ielocīto filtru var izņemt dažu sekunžu laikā, vienlaikus izvairoties no saskares ar netīrumiem. Var piespiest filtra tīrīšanas pogu, lai ātri un efektīvi iztīrītu filtru un atjaunotu iesūkšanas jaudu. Noņemamais rokturis ar elektrostatisko aizsardzību nodrošina iespēju piederumus piestiprināt tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Šļūteni var nostiprināt uz ierīces korpusa, lai taupītu vietu. Novietne uz bufera ļauj ātri un ērti uzglabāt caurules un grīdas uzgali darba pārtraukumos.
Īpašības un ieguvumi
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša, praktiska uzglabāšana vieta visiem piederumiem.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Flīsa filtra maiss
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 646
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
