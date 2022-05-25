Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 Control 25/5/22
WD 5 Control 25/5/22 ar 25 litru tvertni, "divi vienā" tālvadību, filtra tīrīšanas un noņemšanas tehnoloģiju, kā arī jaudas kontroli sūkšanas jaudas regulēšanai.
Ar savu augsto sūkšanas jaudu un energoefektivitāti WD 5 Control 25/5/22 nodrošina izcilu tīrīšanas rezultātu sausu, slapju, smalku un rupju netīrumu savākšanā. Pievienojot "divi vienā" tālvadības pulti iesūkšanas šļūtenei, putekļsūcēju var ērti iedarbināt un izslēgt, tādējādi ietaupot laiku, kas būtu nepieciešams, lai pieietu pie putekļsūcēja. Strādājot ar baterijas darbarīkiem, slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs automātiski ieslēdzas, pateicoties automātiskajai vibrāciju noteikšanai, nodrošinot nepārtrauktu darbu. Izcilā filtra tīrīšana un patentētā filtra noņemšanas tehnoloģija gādā par to, ka plakanā plisētā filtra nomaiņa ir iespējama, nenonākot saskarē ar netīrumiem; pēc tam filtra tīrīšanas funkcija viegli atjauno sūkšanas jaudu. Tam ir arī Power Control funkcija, kas nodrošina pielāgojamas sūkšanas jaudas regulēšanu. Papildus jaudīgai sūkšanas funkcijai ir arī praktiska pūtēja funkcija. WD 5 Control 25/5/22 ir aprīkots ar ietilpīgu 25 litru plastmasas tvertni, 5 metrus garu kabeli un 2,2 metrus garu sūkšanas šļūteni. Turklāt šļūteni, kabeli un piederumus var uzglabāt uz pašas iekārtas, kas nodrošina papildu ērtības un ietaupa vietu.
Īpašības un ieguvumi
"Divi vienā" tālvadībaFunkcija 1: ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, vienkārši nospiežot tālvadības spiedpogu uz iesūkšanas šļūtenes.
"Divi vienā" tālvadība: automātiska vibrāciju noteikšanaFunkcija 2: automātiskajā režīmā vibrācijas noteikšanas funkcija automātiski ieslēdz un izslēdz slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, tiklīdz tiek ieslēgts vai izslēgts bezvadu elektriskais instruments. Automātiskajā režīmā putekļsūcējs turpina sūkt dažas sekundes pēc bezvadu elektriskā instrumenta izslēgšanas, lai nodrošinātu, ka tiek savākti visi atlikušie putekļi un netīrumi. Darbs bez putekļiem!
Jaudas kontroleIekārtas sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā pakāpē, izmantojot pagriežamo slēdzi (no min. līdz maks.), lai tā varētu pielāgoties jebkuram uzdevumam.
Filtra tīrīšana un patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija
- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Riteņu bremzes
- Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir stabils pat uz slīpumiem līdz 10°.
Šļūtenes, kabeļa un piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Iesūkšanas šļūteni var uzglabāt, ietaupot vietu, uzkarinot to uz iekārtas galvas. Intuitīvi lietojami uzgaļi kā kreiļiem, tā labročiem.
- Vietu ietaupoša, droša un viegli pieejama piederumu uzglabāšana. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot integrētos kabeļu āķus.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- "Divi vienā" tālvadība
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
- Grozāmie riteņi ar bremzi: 1 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
