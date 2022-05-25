Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 Control P 25/5/22
WD 5 Control P 25/5/22 ar 25 litru tvertni, kontaktligzdu un "divi vienā" tālvadību ir ideāli piemērots darbam ar (bezvadu) elektriskajiem instrumentiem. Ar filtra tīrīšanas funkciju un jaudas kontroli.
Pieredziet vieglu tīrību ar WD 5 Control P 25/5/22, kas atvieglo sauso, mitro, smalko un rupjo netīrumu savākšanu, vienlaikus nodrošinot nevainojamu rezultātu ar savu augsto iesūkšanas jaudu un energoefektivitāti. Izmantojiet maksimālu brīvību ar inovatīvo "divi vienā" tālvadību: tā ieslēdz un izslēdz putekļsūcēju ar Bluetooth savienojumu papildu ērtībai. To pat var ieslēgt automātiski, izmantojot bezvadu elektriskos instrumentus, pateicoties vibrāciju noteikšanas funkcijai. Patentētā filtra noņemšanas tehnoloģija ļauj mainīt plakano filtru, nenonākot saskarē ar netīrumiem, savukārt filtra tīrīšanas funkcija ļauj ātri atjaunot pilnu sūkšanas jaudu. Iekārtā integrētā ligzda padara WD 5 Control P par ideālu partneri arī ar kabeļa elektriskajiem instrumentiem. Sūkšanas jaudu var regulēt jebkurā pakāpē ar jaudas kontroles funkciju, un praktisko pūtēja funkciju var izmantot tīrīšanas darbiem, kas prasa maigāku tīrīšanu. Putekļsūcējam ir izturīga 25 litru tvertne, 5 metrus garš kabelis, 2,2 metrus gara iesūkšanas šļūtene un riteņu bremzes papildu drošībai. Turklāt iekārtā ir ērta šļūteņu, kabeļu un piederumu uzglabāšanas vieta.
Īpašības un ieguvumi
"Divi vienā" tālvadībaFunkcija 1: ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, vienkārši nospiežot tālvadības spiedpogu uz iesūkšanas šļūtenes.
"Divi vienā" tālvadība: automātiska vibrāciju noteikšanaFunkcija 2: automātiskajā režīmā vibrācijas noteikšanas funkcija automātiski ieslēdz un izslēdz slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, tiklīdz tiek ieslēgts vai izslēgts bezvadu elektriskais instruments. Automātiskajā režīmā putekļsūcējs turpina sūkt dažas sekundes pēc bezvadu elektriskā instrumenta izslēgšanas, lai nodrošinātu, ka tiek savākti visi atlikušie putekļi un netīrumi. Darbs bez putekļiem!
Papildu kontaktligzda darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Jaudas kontrole
- Iekārtas sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā pakāpē, izmantojot pagriežamo slēdzi (no min. līdz maks.), lai tā varētu pielāgoties jebkuram uzdevumam.
Filtra tīrīšana un patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija
- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Riteņu bremzes
- Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir stabils pat uz slīpumiem līdz 10°.
Šļūtenes, kabeļa un piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Iesūkšanas šļūteni var uzglabāt, ietaupot vietu, uzkarinot to uz iekārtas galvas. Intuitīvi lietojami uzgaļi kā kreiļiem, tā labročiem.
- Filtra kontroles sistēma, kas nodrošina ilgstošu augstu sūkšanas jaudu
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Tvertne dzeltena Iekārtas galva dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- "Divi vienā" tālvadība
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
- Grozāmie riteņi ar bremzi: 1 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 5 Control P 25/5/22 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.