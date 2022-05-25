Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 Control S 25/5/22
WD 5 Control S 25/5/22 ar 25 litru tvertni var darbināt no pašas iesūkšanas šļūtenes, pateicoties "divi vienā" tālvadībai. Iekļauta filtra tīrīšanas funkcija un praktiska drenāžas skrūve.
Viegla tīrīšana – jaudīgais un energoefektīvais WD 5 Control S 25/5/22 vienmēr nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu sausu, slapju, smalku un rupju netīrumu savākšanā. Izmantojiet maksimālu brīvību ar inovatīvo "divi vienā" tālvadību: ērti ieslēdziet un izslēdziet iekārtu, izmantojot Bluetooth savienojumu. Kas to atšķir no citiem? Lietojot bezvadu elektriskos instrumentus, putekļsūcējs automātiski ieslēdzas un izslēdzas, pateicoties automātiskajai vibrāciju noteikšanai. Patentētā filtra noņemšanas tehnoloģija gādā par higiēnisku plakanā filtra nomaiņu bez saskares ar netīrumiem. Ja sūkšanas jauda sāk samazināties, viedā filtra tīrīšanas sistēma to atjauno gandrīz uzreiz, tādējādi Jūs varat strādāt bez pārtraukuma. Ar jaudas kontroles funkciju varat pielāgot sūkšanas jaudu, lai tā atbilstu jebkuram uzdevumam. Uzsūktos šķidrumus var viegli iztukšot, izmantojot drenāžas skrūvi. Uzticamā pūtēja funkcija ir ideāls risinājums jutīgu virsmu tīrīšanai vai putekļu izpūšanai no kaktiem. Putekļsūcējam ir izturīga 25 litru nerūsējošā tērauda tvertne, 5 metrus garš kabelis un elastīga 2,2 metrus gara sūkšanas caurule.
Īpašības un ieguvumi
"Divi vienā" tālvadībaFunkcija 1: ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, vienkārši nospiežot tālvadības spiedpogu uz iesūkšanas šļūtenes.
"Divi vienā" tālvadība: automātiska vibrāciju noteikšanaFunkcija 2: automātiskajā režīmā vibrācijas noteikšanas funkcija automātiski ieslēdz un izslēdz slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, tiklīdz tiek ieslēgts vai izslēgts bezvadu elektriskais instruments. Automātiskajā režīmā putekļsūcējs turpina sūkt dažas sekundes pēc bezvadu elektriskā instrumenta izslēgšanas, lai nodrošinātu, ka tiek savākti visi atlikušie putekļi un netīrumi. Darbs bez putekļiem!
Jaudas kontroleIekārtas sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā pakāpē, izmantojot pagriežamo slēdzi (no min. līdz maks.), lai tā varētu pielāgoties jebkuram uzdevumam.
Filtra tīrīšana un patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija
- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Riteņu bremzes
- Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir stabils pat uz slīpumiem līdz 10°.
Šļūtenes, kabeļa un piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Iesūkšanas šļūteni var uzglabāt, ietaupot vietu, uzkarinot to uz iekārtas galvas. Intuitīvi lietojami uzgaļi kā kreiļiem, tā labročiem.
- Vietu ietaupoša, droša un viegli pieejama piederumu uzglabāšana. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot integrētos kabeļu āķus.
- Filtra kontroles sistēma, kas nodrošina ilgstošu augstu sūkšanas jaudu
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1200
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas galva dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- "Divi vienā" tālvadība
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
- Grozāmie riteņi ar bremzi: 1 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Darbnīca
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 5 Control S 25/5/22 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.