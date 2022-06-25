Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
Īpaši jaudīgs un energoefektīvs putekļsūcējs darbnīcām: WD 5 P S Workshop ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, strāvas kontaktligzdu ar automātisku ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, filtra tīrīšanas funkciju un īpašiem piederumiem.
Universālais WD 5 P S V-25/5/22 Workshop putekļsūcējs ir nepieciešams ikvienā hobija darbnīcā. Tas nodrošina lielisku iesūkšanu, vienlaikus ir iespaidīgi energoefektīvs, ar tikai 1100 vatu enerģijas patēriņu. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir aprīkots ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 5 metru vadu, 2,2 metru iesūkšanas šļūteni, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Pateicoties maināmajam uzgalim, tas ātri un rūpīgi no grīdas satīra zāģskaidas un mazus koka gabaliņus. Saudzīgi tīrāmas virsmas, piemēram, koka izstrādājumus vai pārblīvētu darbgaldu, var viegli notīrīt ar iesūkšanas birsti. Pateicoties noņemamajam rokturim, var piestiprināt dažādus uzgaļus tieši pie iesūkšanas šļūtenes, nodrošinot darbu bez piepūles pat šaurās vietās. Noderīgā pūtēja funkcija, kas palīdz vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Vēl viena praktiska īpašība ir tāda, ka elektroinstrumentus var vienkārši pieslēgt pie strāvas kontaktligzdas, kurai ir automātisks ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Netīrumi, kas radušies zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek tieši iesūkti. Un pats par sevi saprotams, ka putekļsūcējs ir aprīkots ar citām pazīstamām funkcijām no pārbaudītā Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju klāsta.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi darbagalda tīrīšanaiĀtra un rūpīga darbagalda tīrīšana ar putekļsūcēju, izmantojot iesūkšanas birsti ar mīkstiem sariem. Virsmas uzkopj maigi, tāpēc ir piemērots saudzīgi tīrāmām zonām.
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Iesūkšanas šļūteni var droši uzglabāt, uzkarinot to uz ierīces korpusa.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Komplektācijā iekļauto piederumu vietu taupoša un droša uzglabāšana.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1100
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|280
|Vakuums (mbar)
|maks. 260
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 70
|Tvertnes tilpums (l)
|25
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|5
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 646
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi
Piederumi
Atrast WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.