Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU

Īpaši jaudīgs un energoefektīvs putekļsūcējs darbnīcām: WD 5 P S Workshop ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, strāvas kontaktligzdu ar automātisku ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, filtra tīrīšanas funkciju un īpašiem piederumiem.

Universālais WD 5 P S V-25/5/22 Workshop putekļsūcējs ir nepieciešams ikvienā hobija darbnīcā. Tas nodrošina lielisku iesūkšanu, vienlaikus ir iespaidīgi energoefektīvs, ar tikai 1100 vatu enerģijas patēriņu. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir aprīkots ar 25 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 5 metru vadu, 2,2 metru iesūkšanas šļūteni, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Pateicoties maināmajam uzgalim, tas ātri un rūpīgi no grīdas satīra zāģskaidas un mazus koka gabaliņus. Saudzīgi tīrāmas virsmas, piemēram, koka izstrādājumus vai pārblīvētu darbgaldu, var viegli notīrīt ar iesūkšanas birsti. Pateicoties noņemamajam rokturim, var piestiprināt dažādus uzgaļus tieši pie iesūkšanas šļūtenes, nodrošinot darbu bez piepūles pat šaurās vietās. Noderīgā pūtēja funkcija, kas palīdz vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Vēl viena praktiska īpašība ir tāda, ka elektroinstrumentus var vienkārši pieslēgt pie strāvas kontaktligzdas, kurai ir automātisks ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Netīrumi, kas radušies zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek tieši iesūkti. Un pats par sevi saprotams, ka putekļsūcējs ir aprīkots ar citām pazīstamām funkcijām no pārbaudītā Kärcher slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju klāsta.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU: Īpaši piederumi darbagalda tīrīšanai
Īpaši piederumi darbagalda tīrīšanai
Ātra un rūpīga darbagalda tīrīšana ar putekļsūcēju, izmantojot iesūkšanas birsti ar mīkstiem sariem. Virsmas uzkopj maigi, tāpēc ir piemērots saudzīgi tīrāmām zonām.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU: Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem
Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU: Izcila filtra tīrīšana
Izcila filtra tīrīšana
Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
  • Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
  • Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Praktiska pūtēja funkcija
  • Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
  • Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
  • Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Iesūkšanas šļūteni var droši uzglabāt, uzkarinot to uz ierīces korpusa.
  • Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
  • Komplektācijā iekļauto piederumu vietu taupoša un droša uzglabāšana.
  • Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Noņemams rokturis
  • Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
  • Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1100
Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W) min. 100 - maks. 2100
Sūkšanas jauda (W) 280
Vakuums (mbar) maks. 260
Gaisa plūsma (l/s) maks. 70
Tvertnes tilpums (l) 25
Tvertnes materiāls Nerūsējošais tērauds
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
Strāvas kabelis (m) 5
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 74
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 8.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 418 x 382 x 646

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
  • Uzgalis spraugām
  • Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
  • Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
  • Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
  • Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu

Aprīkojums

  • Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
  • Filtra tīrīšanas funkcija
  • Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
  • Jaudas kontrole
  • Pūtēja funkcija
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
  • Āķis strāvas kabelim
  • Novietošanas stāvoklis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
Videos
Pielietošanas veidi
  • Darbnīca
  • Renovācija
  • Terase
  • Pagrabs
  • Šķidrumi
Piederumi
Atrast WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija