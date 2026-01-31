Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 Control P S 30/6/35/T
WD 6 Control P S 30/6/35/T ar 30 litru tvertni, filtra tīrīšanas funkciju, kontaktligzdu un novatorisku "divi vienā" tālvadību ir ideāli piemērots darbam ar (bezvadu) elektriskajiem instrumentiem.
Novatorisks, ērts, jaudīgs – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Īpaši jaudīgais un energoefektīvais slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu sausu, smalku un rupju netīrumu savākšanā. Novatoriskā "divi vienā" tālvadība ļauj iekārtu ieslēgt un izslēgt ar Bluetooth savienojumu, nodrošinot papildu ērtības. Īpaša funkcija: tiklīdz sākat strādāt ar bezvadu elektriskajiem instrumentiem, tālvadības pults uztver vibrācijas un automātiski ieslēdz putekļsūcēju. Patentētā filtra noņemšanas tehnoloģija ļauj nomainīt plakano filtru, nenonākot saskarē ar netīrumiem, savukārt filtra tīrīšanas funkcija ļauj ātri atjaunot pilnu iesūkšanas spēku. WD 6 Control P S ir arī ideāls palīgs kabeļa elektriskajiem instrumentiem, pateicoties integrētajai kontaktligzdai. Turklāt sūkšanas jaudu var pielāgot, izmantojot jaudas kontroles funkciju. Ar ietilpīgu 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 6 metrus garu kabeli un īpaši garu 3,5 metrus garu iesūkšanas šļūteni WD 6 Control P S nodrošina maksimālu jaudu un darbības rādiusu.
Īpašības un ieguvumi
"Divi vienā" tālvadībaFunkcija 1: ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, vienkārši nospiežot tālvadības spiedpogu uz iesūkšanas šļūtenes.
"Divi vienā" tālvadība: automātiska vibrāciju noteikšanaFunkcija 2: automātiskajā režīmā vibrācijas noteikšanas funkcija automātiski ieslēdz un izslēdz slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, tiklīdz tiek ieslēgts vai izslēgts bezvadu elektriskais instruments. Automātiskajā režīmā putekļsūcējs turpina sūkt dažas sekundes pēc bezvadu elektriskā instrumenta izslēgšanas, lai nodrošinātu, ka tiek savākti visi atlikušie putekļi un netīrumi. Darbs bez putekļiem!
Papildu kontaktligzda darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Jaudas kontrole
- Iekārtas sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā pakāpē, izmantojot pagriežamo slēdzi (no min. līdz maks.), lai tā varētu pielāgoties jebkuram uzdevumam.
Filtra tīrīšana un patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija
- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Riteņu bremzes
- Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir stabils pat uz slīpumiem līdz 10°.
Šļūtenes, kabeļa un piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Iesūkšanas šļūteni var uzglabāt, ietaupot vietu, uzkarinot to uz iekārtas galvas. Intuitīvi lietojami uzgaļi kā kreiļiem, tā labročiem.
- Vietu ietaupoša, droša un viegli pieejama piederumu uzglabāšana. Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot integrētos kabeļu āķus.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 20 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1300
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|300
|Vakuums (mbar)
|maks. 280
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 75
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 3.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- "Divi vienā" tālvadība
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
- Grozāmie riteņi ar bremzi: 1 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 6 Control P S 30/6/35/T rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.