Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Īpašības un ieguvumi
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1300
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|300
|Vakuums (mbar)
|maks. 280
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 75
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Īpaši garš uzgalis spraugām (350 mm)
- Birste mājdzīvnieku spalvām
- Uzgalis automašīnām
- Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem
- Iesūkšanas birste ar cietiem sariem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Automašīnas sēdekļi
- Aizmugurējais sēdeklis
- Kāju paklājiņš
- Darbnīca
- Terase
- Pagrabs
Piederumi
Atrast WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.