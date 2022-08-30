Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
Izcili jaudīgs un enerģiju taupošs: Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation ar renovācijas komplektu, plakanu, ielocītu filtru, filtra tīrīšanas funkciju un iebūvētu strāvas kontaktligzdu.
Putekļsūcējs WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation ir ideāls slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs privātiem būvniecības objektiem: Tas nodrošina izcili jaudīgu iesūkšanu ar tikai 1300 vatu enerģijas patēriņu. Komplektācijā ir iekļauts renovācijas komplekts, kas garantē visu veidu raupju netīrumu efektīvu savākšanu, padarot šo ierīci ideāli piemērotu ar renovāciju saistītiem tīrīšanas darbiem. Var viegli savākt arī smalkus putekļus un lapas. Ierīce ir aprīkota ar izturīgu 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni ar iztukšošanas skrūvēto savienojumu, 8 metru vadu, 2,2 metrus garu iesūkšanas šļūteni, nerūsējošā tērauda caurulēm, pārslēdzamu grīdas uzgali, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Smalku putekļu savākšanas laikā aizsērējušo filtru var efektīvi iztīrīt, piespiežot pogu ar iebūvēto filtra tīrīšanas funkciju. Šādi iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota. Ierīce ir arī aprīkota ar strāvas kontaktligzdu elektroinstrumentu pieslēgšanai. Kad tie ir pieslēgti, putekļsūcējs tiek ieslēgts vai izslēgts ar pievienoto elektroinstrumentu. Netīrumi, kas radušies zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek tieši iesūkti. Un pats par sevi saprotams, ka putekļsūcējs ir aprīkots ar citām pazīstamām funkcijām no pārbaudītā Kärcher daudzfunkcionālo putekļsūcēju klāsta.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši piederumi raupju netīrumu savākšanai renovācijas darbu laikāĀtra, vienkārša un rūpīga raupjo netīrumu savākšana bez putekļu izkliedēšanas. Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
- Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Iesūkšanas šļūteni var droši uzglabāt, uzkarinot to uz ierīces korpusa.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Droša un vienlaikus viegli pieejama glabātuve komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1300
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|300
|Vakuums (mbar)
|maks. 280
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 75
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|8
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|14.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Iesūkšanas šļūtene raupjiem netīrumiem: 1.7 m, Plastmasa
- Iesūkšanas caurule raupjiem netīrumiem: 2 Gabals(i), 0.5 m, 45 mm, Plastmasa
- Uzgalis raupjiem netīrumiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Renovācija
- Smalki netīrumi
- Darbnīca
- Terase
- Pagrabs
- Šķidrumi
