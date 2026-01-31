Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
Īpaši augsta iesūkšanas jauda un energoefektivitāte: slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs putekļsūcējs izceļas ar tā 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni ar iztukšošanas skrūvēto savienojumu, strāvas kontaktligzdu, 8 metru vadu un 3,5 metrus garo iesūkšanas šļūteni.
Energoefektivitāte, izcili jaudīga iesūkšana: WD 6 P S V-30/8/35/T nodrošina labākos iespējamos tīrīšanas rezultātus ar tikai 1300 vatu enerģijas patēriņu – visu veidu netīrumiem: sausiem, slapjiem, smalkiem un raupjiem. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir aprīkots ar izturīgu 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni ar iztukšošanas skrūvēto savienojumu, 8 metru vadu, 3,5 metrus garu iesūkšanas šļūteni ar rokturi, nerūsējošā tērauda caurulēm, pārslēdzamu grīdas uzgali, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Iebūvētajai strāvas kontaktligzdai ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi var pievienot elektroinstrumentus, piemēram, zāģus vai slīpmašīnas. Darba gaitā radušies netīrumi tiek nekavējoties iesūkti. Ar pagriežamo slēdzi lietotājs pēc vajadzības var pielāgot iesūkšanas jaudu. Pateicoties plakanajam, ielocītajam filtram, var savākt slapjus un sausus netīrumus, turklāt nav nepieciešams nomainīt filtru. Filtru var izņemt dažu sekunžu laikā, vienlaikus izvairoties no saskares ar netīrumiem. Filtru var iztīrīt, piespiežot filtra tīrīšanas pogu. Noņemamais rokturis ar elektrostatisko aizsardzību nodrošina iespēju piederumus piestiprināt tieši pie iesūkšanas šļūtenes. Papildu priekšrocības: iesūkšanas šļūteni var kompakti uzglabāt, uzkarot to uz ierīces korpusa, kā arī ir novietne grīdas uzgalim.
Īpašības un ieguvumi
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiemNetīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Izcila filtra tīrīšanaPēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģijaĀtra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
- Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Flīsa filtra maiss
- Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
- Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
- Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
- Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Praktiska piederumu uzglabāšana
- Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Noņemams rokturis
- Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
- Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1300
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|300
|Vakuums (mbar)
|maks. 280
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 75
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|8
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 3.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
