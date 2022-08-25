Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P V-25/8/22/T

Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs WD 6 P V-25/8/22/T, kas ir aprīkots ar strāvas kontaktligzdu elektroinstrumentiem, 25 litru plastmasas tvertni un plakano filtru, ir izcili energoefektīvs un nodrošina lielisku iesūkšanas jaudu.

Augstākās klases tīrīšana: WD 6 P V-25/8/22/T garantē perfektus rezultātus ar tikai 1300 vatu energopatēriņu – visu veidu netīrumiem: sausiem, slapjiem, smalkiem vai raupjiem. Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir aprīkots ar izturīgu 25 litru plastmasas tvertni, 8 metrus garu kabeli, 2,2 metrus garu iesūkšanas šļūteni ar rokturi, nerūsējošā tērauda caurulēm, pārslēdzamu grīdas uzgali, plakanu, ielocītu filtru un flīsa filtra maisu. Iebūvētajai strāvas kontaktligzdai ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi var pievienot elektroinstrumentus, piemēram, zāģus vai slīpmašīnas. Darba gaitā radušies netīrumi tiek nekavējoties iesūkti. Ar pagriežamo slēdzi lietotājs pēc vajadzības var pielāgot iesūkšanas jaudu. Pateicoties plakanajam, ielocītajam filtram, var savākt slapjus un sausus netīrumus, turklāt nav nepieciešams papildus nomainīt filtru. Filtru var izņemt un iztīrīt dažu sekunžu laikā, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Turklāt filtru var efektīvi iztīrīt, piespiežot filtra tīrīšanas pogu, tādējādi ātri atjaunojot iesūkšanas jaudu. Īsos darba pārtraukumos caurules un grīdas uzgali var novietot glabātuvē. Iekļauts plaukts uzglabāšanai, vada un piederumu glabātuve, kā arīpatentēts, ergonomiskas formas rokturis pārnēsāšanai trīs vienā.

Īpašības un ieguvumi
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P V-25/8/22/T: Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem
Kontaktligzda ar automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos darbam ar elektriskajiem instrumentiem
Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P V-25/8/22/T: Izcila filtra tīrīšana
Izcila filtra tīrīšana
Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni. Iesūkšanas jauda tiek ātri atjaunota.
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P V-25/8/22/T: Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Patentēta filtra izņemšanas tehnoloģija
Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Slapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Vietu taupoša iesūkšanas šļūtenes uzglabāšana, uztinot to uz iekārtas galvas.
  • Nostiprināšana ir parocīga gan kreiļiem, gan labročiem.
Flīsa filtra maiss
  • Trīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu.
  • Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Praktiska strāvas kabeļa un piederumu novietne
  • Vietu taupoša, droša un viegli pieejama piederumu novietne.
  • Strāvas kabeli var droši uzglabāt, izmantojot tam paredzētus āķus.
Praktiska piederumu uzglabāšana
  • Ātra un ērta iesūkšanas caurules un grīdas uzgaļa novietošana darba pārtraukumos.
Noņemams rokturis
  • Dažādus uzgaļus var pievienot tieši pie iesūkšanas šļūtenes.
  • Ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju pat šaurās vietās.
Praktiska pūtēja funkcija
  • Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
  • Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
  • Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
  • Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
  • Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 1300
Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W) min. 100 - maks. 2100
Sūkšanas jauda (W) 300
Vakuums (mbar) maks. 280
Gaisa plūsma (l/s) maks. 75
Tvertnes tilpums (l) 25
Tvertnes materiāls Plastmasa
Krāsas komponents Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena Iekārtas buferis dzeltena
Strāvas kabelis (m) 8
Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm) 35
Spriegums (V) 220 - 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Skaņas spiediena līmenis (dB(A)) 73
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 8.9
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 12.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 418 x 382 x 656

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Iesūkšanas šļūtenes garums: 2.2 m
  • Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
  • Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
  • Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
  • Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
  • Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
  • Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
  • Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
  • Uzgalis spraugām
  • Lokana iesūkšanas šļūtene: 1 m, 35 mm
  • Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
  • Flīsa filtra maisi (gab.): 1 Gabals(i)

Aprīkojums

  • Plakanais filtrs: Celuloze
  • Flīsa filtra maiss: trīsslāņu
  • Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
  • Filtra tīrīšanas funkcija
  • Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
  • Jaudas kontrole
  • Pūtēja funkcija
  • Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
  • Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
  • Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
  • Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
  • Āķis strāvas kabelim
  • Novietošanas stāvoklis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
  • Izturīgs buferis
  • Riteņi bez bremzes: 5 Gabals(i)
Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 6 P V-25/8/22/T
Pielietošanas veidi
  • Darbnīca
  • Renovācija
  • Automašīnas salons
  • Garāža
  • Terase
  • Šķidrumi
  • Pagrabs
  • Hobija darbnīca
  • Ieeja
Piederumi
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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