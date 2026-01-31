Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 7 Control P S 30/6/35/T
WD 7 Control P S 30/6/35/T ar "divi vienā" tālvadību ir ideāli piemērots darbam ar (bezvadu) elektriskajiem instrumentiem. Ar Kärcher FILT!elligence™ – inteliģento filtra kontroles sistēmu.
Novatorisks, ērts, jaudīgs WD 7 Control P S 30/6/35/T ar Kärcher FILT!elligence™ – inteliģento filtra kontroles sistēmu. LED indikatori informē, kad nepieciešams tīrīt vai nomainīt gan filtra maisu, gan filtru. Un, pateicoties patentētajai filtra noņemšanas tehnoloģijai, plakanā plisētā filtra nomaiņa ir iespējama, nesaskaroties ar netīrumiem, kas nodrošina absolūtu tīrību un higiēnu. Inovatīvā "divi vienā" tālvadība ļauj Jums ieslēgt un izslēgt iekārtu, izmantojot Bluetooth savienojumu, kas gādā par papildu ērtībām. Kas to atšķir no citiem? Strādājot ar bezvadu elektriskajiem instrumentiem, putekļsūcējs ieslēdzas pats, pateicoties automātiskajai vibrāciju noteikšanas funkcijai. Bet WD 7 Control ir arī ideāls partneris elektriskajiem instrumentiem ar kabeli, pateicoties integrētajai kontaktligzdai. Turklāt, izmantojot jaudas kontroles funkciju, sūkšanas jaudu var regulēt jebkurā pakāpē. Ar ietilpīgu 30 litru nerūsējošā tērauda tvertni, 6 metrus garu kabeli un īpaši garu 3,5 metrus garu sūkšanas šļūteni, WD 7 Control P S nodrošina maksimālu jaudu un darbības rādiusu.
Īpašības un ieguvumi
FILT!elligence™ – inteliģenta filtra kontroles sistēmaLED indikatori norāda, kad ir nepieciešams tīrīt vai nomainīt gan filtra maisu, gan filtru, lai nodrošinātu optimālu iesūkšanas spēku un ilgāku iekārtas kalpošanas laiku.
"Divi vienā" tālvadībaFunkcija 1: ļauj Jums ieslēgt vai izslēgt slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, izmantojot Bluetooth savienojumu, vienkārši nospiežot tālvadības spiedpogu uz iesūkšanas šļūtenes.
"Divi vienā" tālvadība: automātiska vibrāciju noteikšanaFunkcija 2: automātiskajā režīmā vibrācijas noteikšanas funkcija automātiski ieslēdz un izslēdz slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcēju, tiklīdz tiek ieslēgts vai izslēgts bezvadu elektriskais instruments. Automātiskajā režīmā putekļsūcējs turpina sūkt dažas sekundes pēc bezvadu elektriskā instrumenta izslēgšanas, lai nodrošinātu, ka tiek savākti visi atlikušie putekļi un netīrumi. Darbs bez putekļiem!
Papildu kontaktligzda darbam ar elektriskajiem instrumentiem
- Netīrumi, kas radušies ēvelēšanas, zāģēšanas vai slīpēšanas rezultātā, tiek sasūkti tieši no instrumenta
- Putekļsūcējs tiek automātiski ieslēgts un izslēgts reizē ar elektrisko instrumentu.
Jaudas kontrole
- Iekārtas sūkšanas jaudu var iestatīt jebkurā pakāpē, izmantojot pagriežamo slēdzi (no min. līdz maks.), lai tā varētu pielāgoties jebkuram uzdevumam.
Filtra tīrīšana un patentēta filtra noņemšanas tehnoloģija
- Pēc pogas nospiešanas spēcīgas, pulsējošas gaisa plūsmas pārvieto netīrumus no filtra uz tvertni.
- Ātra un vienkārša filtra izņemšana no filtra kastes, nenonākot saskarē ar netīrumiem.
Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Liela ūdens daudzuma iztukšošana, ietaupot laiku un enerģiju.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
- Saudzīga tīrīšana jutīgām virsmām vai komplicētiem priekšmetiem.
Riteņu bremzes
- Slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir stabils pat uz slīpumiem līdz 10°.
Ilgtspējības funkcijas
- Dizains ar 30 % pārstrādātas plastmasas¹⁾.
- Iepakojums izgatavots no vismaz 80 % pārstrādāta papīra.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1400
|Integrētās ligzdas nominālā ieejas jauda (W)
|min. 100 - maks. 2100
|Sūkšanas jauda (W)
|315
|Vakuums (mbar)
|maks. 290
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 80
|Tvertnes tilpums (l)
|30
|Tvertnes materiāls
|Nerūsējošais tērauds
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne Nerūsējošais tērauds Iekārtas buferis melna
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|73
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|8.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|13.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Tikai produkts, visas plastmasas detaļas, izņemot piederumus.
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 3.5 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar izliektu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Noņemams rokturis ar elektrostatisko aizsardzību
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Nerūsējošais tērauds
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: Pārslēdzams
- Uzgalis spraugām
- Adapters savienošanai ar elektriskajiem instrumentiem
- Plakanais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
Aprīkojums
- Strāvas kontaktligzda ar automātisko ieslēgšanos/izslēgšanos
- "Divi vienā" tālvadība
- Kärcher FILT!elligence™
- Filtra tīrīšanas funkcija
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Jaudas kontrole
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Šļūtenes uzglabāšana uz iekārtas korpusa
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Āķis strāvas kabelim
- Novietošanas stāvoklis
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Skrūvējams korķis šķidruma iztukšošanai
- Izturīgs buferis
- Riteņi bez bremzes: 4 Gabals(i)
- Grozāmie riteņi ar bremzi: 1 Gabals(i)
Videos
Pielietošanas veidi
- Darbnīca
- Renovācija
- Automašīnas salons
- Garāža
- Terase
- Šķidrumi
- Pagrabs
- Hobija darbnīca
- Ieeja
Piederumi
Atrast WD 7 Control P S 30/6/35/T rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.