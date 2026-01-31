Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2

Ar bateriju darbināmais CVH 2 rokas putekļsūcējs ir viegls un kompakts, tas ir uzticams palīgs ikdienas tīrīšanas darbiem virtuvē, dzīvojamā istabā, guļamistabā un automašīnā.

Iespaidīga veiktspēja. Ar bateriju darbināmais CVH 2 rokas putekļsūcējs ir viegla, parocīga, taču jaudīga iekārta, ar kuru bez piepūles no mēbelēm, grīdām un automašīnām varat notīrīt ikdienas netīrumus, piemēram, drupatas, putekļus un matus. Tā kompaktā un vieglā konstrukcija gādā par to, ka šo putekļsūcēju ir arī viegli lietot un uzglabāt. Turklāt mazgājamā divpakāpju filtru sistēma, kas sastāv no smalka tērauda sieta rupjiem netīrumiem un matiem un no HEPA filtra (EN 1822:1998), nodrošina īpaši tīru izplūdes gaisu.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2: Viegls un kompakts
Viegls un kompakts
Varat veikt nelielus ikdienas tīrīšanas darbus bez piepūles.
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2: Gatavs tūlītējai lietošanai
Gatavs tūlītējai lietošanai
Kompaktā iekārtas konstrukcija un vienkāršā piederumu lietošana gādā par to, ka putekļsūcēju var lietot jebkurā vietā un laikā.
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2: Divpakāpju filtrēšanas sistēma
Divpakāpju filtrēšanas sistēma
Ideāla kombinācija, ko veido smalks tērauda siets rupjiem netīrumiem un HEPA filtrs (EN 1822:1998).
Augsta tīrīšanas veiktspēja
  • Optimāla iesūkšanas jauda nelieliem tīrīšanas darbiem.
Mazgājams filtrs un putekļu tvertne
  • To var izmantot atkārtoti un ir viegli tīrīt zem tekoša ūdens.
Praktiski piederumi
  • Piemērots saudzīgi tīrāmām virsmām un grūti aizsniedzamām vietām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Tvertne (l) 0.15
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) < 78
Nominālā ievades jauda / A (W) 70
Darbības laiks ekonomiskajā režīmā (min) 10
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas spriegums (V) 7.2
Spriegums (V) 7.2
Baterijas kapacitāte (Ah) 2
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (h) 4
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.2
Izmēri (G x P x A) (mm) 330 x 76 x 76

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Lādētājs: 5 V / 2 A USB kabelis un adapters (komplektācijā no katra pa vienam)
  • Uzgalis spraugām "divi vienā"
  • HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2
Videos
Pielietošanas veidi
  • Automašīnas salons
Piederumi
Atrast CVH 2 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

