Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 2-4
Putekļiem un drupatām ir jādara gals! Kompaktais rokas putekļsūcējs CVH 2-4 (darbināms ar 4 V bateriju) ir mobils, daudzpusīgi lietojams un vienmēr gatavs darbam. Baterija un lādētājs pieejami atsevišķi.
CVH 2-4 ir sevišķi daudzpusīgi lietojams, tas vienmēr ir pa rokai un gatavs darbam, lai veiktu daudzveidīgus uzkopšanas darbus virtuvē, viesistabā, guļamistabā vai automobiļu salonā. Tas viegli savāks tādus netīrumus kā drupatas, matus, spalvas un putekļus, un spraugu tīrīšanas uzgalis "divi vienā" gādās par spodrību uz jutīgām virsmām un grūti piekļūstamās vietās. Vieglais un kompaktais putekļsūcējs nodrošina ergonomisku un higiēnisku uzkopšanu bez saskares ar netīrumiem. Divpakāpju filtrēšanas sistēma atsārņo iesūkto gaisu, ļaujot izplūdes gaisam būt tīrākam. 4 V Kärcher Battery Power baterija ir jāiegādājas atsevišķi. Savietojams ar visām 4 V Kärcher Battery Power ierīcēm.
Īpašības un ieguvumi
4 V Kärcher Battery Power – baterija pieejama atsevišķiPapildu baterija nodrošina pagarinātu darbības laiku. Litija jonu elementi gādā par ilgu kalpošanas laiku, drošību un jaudīgu veiktspēju. Savietojama ar visām 4 V Kärcher Battery Power iekārtām.
Kompakts, viegli lietojams un gatavs tūlītējam darbamVienmēr gatavs darbam. Praktisko piederumu dēļ iekārtas pielietojuma iespējas ir daudzpusīgas.
Divpakāpju filtrēšanas sistēmaĻoti iedarbīgi: tērauda sieta filtrs savāc raupjākus gružus, savukārt smalko netīrumu filtrs gādā par tīrāku izplūdes gaisu.
Augsta tīrīšanas veiktspēja
- Optimāla iesūkšanas jauda nelieliem tīrīšanas darbiem.
Praktiski piederumi
- Piemērots saudzīgi tīrāmām virsmām un grūti aizsniedzamām vietām.
Filtrs un netīrumu tvertne ir mazgājami
- To var izmantot atkārtoti un ir viegli tīrīt zem tekoša ūdens.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|4 V baterijas platforma
|Tvertne (l)
|0.15
|Nominālā ievades jauda / A (W)
|54
|Darbības laiks maksimālajā režīmā (min)
|10
|Spriegums (V)
|nomināls 3.6 - 3.7 - maks. 4.2
|Nepieciešamais bateriju skaits (Gabals(i))
|1
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|maks. 10 (2,5 Ah)
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|359 x 76 x 77
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Uzgalis spraugām "divi vienā"
- HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
Pielietošanas veidi
- Mīkstās mēbeles
- Automašīnas salons
