Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3

Jaudīgs un vienmēr gatavs lietošanai, pateicoties baterijai, ko var uzlādēt ar USB-C tipa kabeli. Ar CVH 3 rokas putekļsūcēju netīrumi vairs nebūs problēma ne mājās, ne automašīnā.

Jaudīgs palīgs ikdienas lietošanā. CVH 3 ar batyeriju darbināmais rokas putekļsūcējs efektīvi savāc visu veidu netīrumus, piemēram, matus, drupatas un putekļus neatkarīgi no virsmas vai atrašanās vietas, pat šaurās spraugās. Mazgājamā divpakāpju filtra sistēma, kas sastāv no smalka tērauda sieta rupjiem netīrumiem un matiem un HEPA filtra (EN 1822:1998), nodrošina īpaši tīru izplūdes gaisu. Citas priekšrocības – augsta iesūkšanas jauda un ilgāks kalpošanas laiks, pateicoties klusajam bezslotiņu līdzstrāvas elektromotoram, ierīces kompaktā un vieglā konstrukcija, divi iesūkšanas līmeņi ar baterijas darbības laiku līdz 20 minūtēm. Pateicoties ērtai uzlādes iespējai, izmantojot USB-C tipa kabeli, putekļsūcējs ir īpaši piemērots izmantošanai automašīnās un pie dabas.

Īpašības un ieguvumi
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3: Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina bezslotiņu elektromotors
Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina bezslotiņu elektromotors
Lielu iesūkšanas jaudu dažādiem vieglākiem tīrīšanas darbiem nodrošina bezslotiņu elektromotors.
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3: Iespējams izvēlēties starp diviem sūkšanas režīmiem
Iespējams izvēlēties starp diviem sūkšanas režīmiem
Ekonomiskais tīrīšanas režīms ilgam darbības laikam (maksimāli 20 min.), maksimālais režīms lielai iesūkšanas jaudai.
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3: Ērta uzlāde
Ērta uzlāde
C tipa USB uzlādes ligzda nodrošina iespējamību iekārtu uzlādēt arī kustībā, piemēram, automašīnā vai pie lādētājakumulatora.
Viegls un kompakts
  • Varat veikt nelielus ikdienas tīrīšanas darbus bez piepūles.
Gatavs tūlītējai lietošanai
  • Kompaktā iekārtas konstrukcija un vienkāršā piederumu lietošana gādā par to, ka putekļsūcēju var lietot jebkurā vietā un laikā.
Divpakāpju filtrēšanas sistēma
  • Ideāla kombinācija, ko veido smalks tērauda siets rupjiem netīrumiem un HEPA filtrs (EN 1822:1998).
Mazgājams filtrs un putekļu tvertne
  • To var izmantot atkārtoti un ir viegli tīrīt zem tekoša ūdens.
Praktiski piederumi
  • Piemērots saudzīgi tīrāmām virsmām un grūti aizsniedzamām vietām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Tvertne (l) 0.15
Skaņas jaudas līmenis (dB(A)) 78
Nominālā ievades jauda / A (W) 70
Darbības laiks ekonomiskajā režīmā (min) 20
Darbības laiks maksimālajā režīmā (min) 10
Baterijas tips Litija jonu baterija
Baterijas spriegums (V) 7.2
Spriegums (V) 7.2
Baterijas kapacitāte (Ah) 2
Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (h) 4
Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1
Izmēri (G x P x A) (mm) 330 x 76 x 76

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • HEPA filtra tips: HEPA 12 filtrs (EN 1822:1998)
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3
Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3
Pielietošanas veidi
  • Automašīnas salons
Piederumi
Atrast CVH 3 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

