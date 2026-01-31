Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH 3 Plus
Jaudīgs un gatavs lietošanai jebkurā vietā un laikā: ar kompakto CVH 3 Plus rokas putekļsūcēju varat atvadīties no netīrumiem dzīvojamā istabā, guļamistabā, virtuvē un automašīnā.
Jaudīgais (ikdienas) palīgs. Ar bateriju darbināmais CVH 3 rokas putekļsūcējs efektīvi savāks tādus netīrumus, piemēram, kā matus, drupatas un putekļus no jebkuras vietas. Turklāt mazgājamā divpakāpju filtrēšanas sistēma, kas sastāv no smalka tērauda sietiņa rupjiem netīrumiem, matiem un papildu HEPA filtra (EN 1822:1998), gādās par īpaši tīru izplūdes gaisu. Citas priekšrocības: augsta iesūkšanas jauda un ilgāks kalpošanas laiks, jo tam ir bezslotiņu elektromotors, kompakts un viegls dizains, divi dažādi jaudas līmeņi, darbības laiks līdz 20 minūtēm no vienas baterijas uzlādes un parocīga uzlādes stacija ar piederumu novietni.
Īpašības un ieguvumi
Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina bezslotiņu elektromotorsLielu iesūkšanas jaudu dažādiem vieglākiem tīrīšanas darbiem nodrošina bezslotiņu elektromotors.
Iespējams izvēlēties starp diviem sūkšanas režīmiemEkonomiskais tīrīšanas režīms ilgam darbības laikam (maksimāli 20 min.), maksimālais režīms lielai iesūkšanas jaudai.
Uzlādes stacija ar piederumu novietniĒrta uzlāde un vienkārša uzglabāšana uzlādes stacijā
Viegls un kompakts
- Varat veikt nelielus ikdienas tīrīšanas darbus bez piepūles.
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Kompaktā iekārtas konstrukcija un vienkāršā piederumu lietošana gādā par to, ka putekļsūcēju var lietot jebkurā vietā un laikā.
Divpakāpju filtrēšanas sistēma
- Ideāla kombinācija, ko veido smalks tērauda siets rupjiem netīrumiem un HEPA filtrs (EN 1822:1998).
Mazgājams filtrs un putekļu tvertne
- To var izmantot atkārtoti un ir viegli tīrīt zem tekoša ūdens.
Praktiski piederumi
- Piemērots saudzīgi tīrāmām virsmām un grūti aizsniedzamām vietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Tvertne (l)
|0.15
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|< 78
|Nominālā ievades jauda / A (W)
|70
|Darbības laiks ekonomiskajā režīmā (min)
|20
|Darbības laiks maksimālajā režīmā (min)
|10
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|7.2
|Spriegums (V)
|7.2
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (h)
|4
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|330 x 76 x 76
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Lādētājs: 5 V / 2 A uzlādes stacija un adapters (komplektācijā pa vienam no katra)
- Uzgalis spraugām "divi vienā"
- HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
- Statīvs ar uzlādes funkciju
Aprīkojums
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas salons
Piederumi
Atrast CVH 3 Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.