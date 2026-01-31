Akumulatora rokas putekļsūcējs CVH Anniversary Edition
Jaudīgs un vienmēr gatavs lietošanai, pateicoties uzlādējamai baterijai un USB-C tipa kabelim. Ar daudzveidīgi lietojamo CVH 3 rokas putekļsūcēju netīrumi vairs nebūs problēma ne mājās, ne automašīnā.
Jaudīgs palīgs ikdienas tīrīšanas darbos. CVH 3 ar bateriju darbināmais rokas putekļsūcējs efektīvi savāc visu veidu netīrumus, piemēram, matus, drupatas un putekļus neatkarīgi no virsmas, pat šaurās vietās. Mazgājamā divpakāpju filtru sistēma, kas sastāv no smalka tērauda sieta – paredzēts rupjiem netīrumiem un matiem – un HEPA filtra (EN 1822:1998), nodrošina īpaši tīru izplūdes gaisu. Citas priekšrocības – augsta iesūkšanas jauda un ilgāks kalpošanas laiks, pateicoties klusajam bezslotiņu līdzstrāvas motoram, iekārtas kompaktā un vieglā konstrukcija, divi iesūkšanas līmeņi ar baterijas darbības laiku līdz 20 minūtēm. Pateicoties ērtai uzlādei ar USB-C tipa kabeli, putekļsūcējs ir īpaši piemērots automašīnām un lietošanai pie dabas.
Īpašības un ieguvumi
Augstu tīrīšanas veiktspēju nodrošina bezslotiņu elektromotorsLielu iesūkšanas jaudu dažādiem vieglākiem tīrīšanas darbiem nodrošina bezslotiņu elektromotors.
Iespējams izvēlēties starp diviem sūkšanas režīmiemEkonomiskais tīrīšanas režīms ilgam darbības laikam (maksimāli 20 min.), maksimālais režīms lielai iesūkšanas jaudai.
Ērta uzlādeC tipa USB uzlādes ligzda nodrošina iespējamību iekārtu uzlādēt arī kustībā, piemēram, automašīnā vai pie lādētājakumulatora.
Viegls un kompakts
- Varat veikt nelielus ikdienas tīrīšanas darbus bez piepūles.
Gatavs tūlītējai lietošanai
- Kompaktā iekārtas konstrukcija un vienkāršā piederumu lietošana gādā par to, ka putekļsūcēju var lietot jebkurā vietā un laikā.
Divpakāpju filtrēšanas sistēma
- Ideāla kombinācija, ko veido smalks tērauda siets rupjiem netīrumiem un HEPA filtrs (EN 1822:1998).
Mazgājams filtrs un putekļu tvertne
- To var izmantot atkārtoti un ir viegli tīrīt zem tekoša ūdens.
Praktiski piederumi
- Piemērots saudzīgi tīrāmām virsmām un grūti aizsniedzamām vietām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Tvertne (l)
|0.15
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|78
|Nominālā ievades jauda / A (W)
|maks. 100
|Darbības laiks ekonomiskajā režīmā (min)
|20
|Darbības laiks maksimālajā režīmā (min)
|9
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas spriegums (V)
|7.2
|Spriegums (V)
|7.2
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.5
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (h)
|4
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|380 x 76 x 76
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Lādētājs: 5 V / 2 A USB kabelis un adapters (komplektācijā no katra pa vienam)
- Uzgalis spraugām "divi vienā"
- HEPA filtra tips: HEPA filtrs (EN 1822:1998)
- Maisiņš glabāšanai
Aprīkojums
- Jaudas kontrole: ar diviem veiktspējas līmeņiem
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieku gultas
- Ideāli piemērots virsmu, piemēram, grāmatu plauktu, dīvānu, galdu u. c., tīrīšanai ar putekļsūcēju.
- Mīkstās mēbeles
Piederumi
Atrast CVH Anniversary Edition rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.